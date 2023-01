Kapitán Viktorie mu trochu oponoval. „Venku je na leden nezvykle teplé počasí. Věřím tedy, že fanoušci dorazí nás podpořit. V létě jich na přípravné zápasy chodilo neskutečné množství, a to se pak hraje úplně jinak,“ uvedl Lukáš Hejda na webu klubu.

"Jako tým se těšíme, že po delší pauze opět vyběhneme k zápasu, je to pro nás zpestření přípravy," pozval diváky kapitán plzeňské Viktorie.

S potěším jde do utkání i druhá strana. „Na zápas s Viktorkou se těšíme. Je to pro nás zpestření. Věřím, že si to užijeme,“ pokračoval už zase trenér Petřína, po podzimu čtvrtého celku divizní skupiny A.

Oba plzeňské celky se v přípravě utkaly naposledy v létě 2017, kdy Viktoria vyhrála na Petříně 2:0 vlastním gólem Jaroslava Levého, druhý přidal v závěru první půle Marek Bakoš, momentálně již asistent plzeňského trenéra Michala Bílka.

Ten hodlá ve středu i pak v sobotu, kdy jeho tým vyzve opět v Luční ulici od 10.30 hodin Pardubice, protočit co nejvíc hráčů z kádru. K jeho zúžení by mělo dojít až před odletem na španělské soustředění, ale nepůjde o žádný velký pohyb.

Areál v tréninkovém centru v Luční ulici, se fanouškům otevře o hodinu dříve. Vstupné je 50 Kč, zdarma mají vstupné samozřejmě všichni držitelé permanentních karet, majitelé VIP karet, držitelé platebních karet FC Viktoria od ČSOB, děti do 15 let a ZTP. Na místě bude k dispozici občerstvení i stánek Viktoria shopu.

Stejná pravidla pro vstup budou platit i pro sobotní přípravné utkání s Pardubicemi.

