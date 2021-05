Nenajdete žádného fotbalistu, který by českou pohárovou trofej získal vícekrát než současný trenér plzeňské Viktorie Michal Bílek a jeho asistent Pavel Horváth. Oba se z vítězství radovali šestkrát, spolu s nimi to dokázali ještě další tři hráči.

I semifinálový zápas s Teplicemi rozhodl jediný gól, tentokrát se o něj postaral obránce Milan Havel. | Foto: fcv

„I když už je to hezkou řádku let, co jsem pohár jako hráč získal, tak si některá finále pamatuji. Vždy jsme si výhry v poháru velmi cenili,“ zavzpomínal Michal Bílek na vítězná léta 1986, 1987, 1988, 1989, 1993 a 1994, kdy se radoval v dresu Sparty.