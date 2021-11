Ještě jeden zápas zbývá odehrát před další reprezentační přestávkou fotbalistům Viktorie Plzeň ve FORTUNA:LIZE. Ve 14. kole přivítají v sobotu od 18 hodin v Doosan Areně olomouckou Sigmu, osmý tým tabulky.

„Víme, že Sigmě se v posledních zápasech nedaří, tři zápasy po sobě prohráli, což není příjemné. Ale ani pro nás, protože se Olomouc bude potřebovat chytit,“ uvedl v rozhovoru na klubovém webu Pavel Horváth, asistent trenéra Michala Bílka.

I viktoriáni mají co napravovat, protože po sérii ligových výher v minulém kole padli na hřišti mistrovské Slavie 0:2. „Všichni víme, jakých jsme se dopustili chyb. Určitě to nechceme opakovat a chceme se z toho poučit. Na Olomouc jsme připraveni,“ hlásil plzeňský asistent.

V podobném duchu už dříve hovořil i záložník Jan Sýkora. „Prohra na Slavii bolí. Ale nemůžeme se v tom pitvat dlouho, musíme se soustředit na další zápas, abychom ho zvládli. Pořád vedeme ligu a musíme se zpátky přepnout na vítěznou vlnu,“ řekl levonohý fotbalista, který se možná zase posune na kraj obrany.

Plzeňští trenéři totiž musí po sérii vyloučení v minulém zápase vyřešit problémy se sestavou. Kvůli karetnímu trestu jim chybí hned trojice hráčů – Řezník, Pernica a Mosquera. A to zasáhne především do složení defenzivy. „Je to nepříjemné, protože jde o hráče, kteří pravidelně nastupovali,“ uznal Horváth.

„Ale máme dostatečně široký kádr a kluky, kteří čekali na příležitost. Nyní ji dostanou a záleží na nich, jak ji využijou,“ doplnil bývalý kapitán Viktorie, jehož funkci později převzal Roman Hubník, který teď přijede do Štruncových sadů jako soupeř. „Dlouho jsme se neviděli, takže se na něho těším. Ale bude to po celých devadesát minut náš nepřítel. Doufám, že až mu budu podávat ruku, tak budu ten šťastnější já,“ usmál se Pavel Horváth, který tvrdil, že hru soupeře má plzeňský realizační tým dobře nastudovanou. I proto si myslí, že současné postavení v tabulce neodpovídá kvalitám týmu trenéra Jílka.

„Mají tam hodně dobrých fotbalistů,“ upozornil plzeňský asistent. „Víme, v čem je silná. Pokusíme se jejich přednosti eliminovat, překvapit je a říct si o tři body,“ doplnil Horváth odhodlaně.

Cesta k úspěchu je podle něho více než jasná. „Náš styl hry by měl být stejný,“ naznačil asistent trenéra Bílka. „Poslední domácí zápas s Jabloncem nám vyšel jak herně, tak výsledkově. Všichni bychom to chtěli zopakovat,“ přál si před soubojem s Olomoucí.

„Ale proti nám stojí soupeř, který se na nás připravuje. Uvidíme, co nám dovolí, respektive co my si vynutíme. Chceme hrát takový fotbal, abychom si vytvořili šance, k tomu ale bude potřeba také poctivě bránit a vědět o silných stránkách soupeře,“ dodal Pavel Horváth.

„V Plzni chceme vyhrát,“ kontroval asistent z olomoucké lavičky Jiří Šaňák.

„Myslím si, že se v naší lize může poměřit každý s každým. Naše povinnost je jet do Plzně s plným očekáváním a koncentrací na náš výkon. Pokusit se eliminovat silné stránky soupeře. Kvalitu Plzně uznáváme, ne náhodou je první, ale na druhou stranu vnímáme a tvoříme herní principy a na nich chceme stavět a věříme, že se nebudeme vracet s prázdnou,“ doplnil před duelem v Plzni.