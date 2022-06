Kádr mistrovské Viktorie Plzeň se v tichosti mění před očima. „Oslavy jsme si užili, získali jsme titul, je to obrovská vzpruha a povzbuzení do další práce. Teď je dovolená, ale už pracujeme na složení kádru na příští sezonu. Už je potřeba myslet na budoucnost,“ pronesl v rozhovoru pro klubový web trenér Michal Bílek.

A první výsledky práce začínají být vidět. Klub už stihl oznámit příchody Václava Pilaře z Jablonce, který to v Plzni velmi dobře zná, albánského záložníka Kristi Qoseho z Karviné a brankáře Martiny Jedličky, který chytal za Dunajskou Stredu.

Všechno to jsou hráči, jimž skončila v předchozích klubech smlouva. A dá se očekávat, že v podobném duchu budou příchody pokračovat.

Žádné finanční dostihy při přestupech s movitějšími pražskými kluby Slavií a Spartou. Viktoriáni totiž stále marně vyhlíží movitého majitele či investora.

Ale kádr se musí tvořit i bez ohledu na to, protože hlavním úkolem letošního léta bude probojovat se do základní skupiny některého z evropských pohárů. Už to by byla pro plzeňský fotbal vítaná finanční injekce.

A pak je také potřeba zacelit mezery po některých odchodech.

Hned po sezoně bylo jasné, že v týmu skončí nejlepší ligový střelec. Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel zvažuje exotické nabídky z Indonésie či arabského světa. Smlouva vyprší i zkušenému gólmanovi Aleši Hruškovi a na rozdíl od obránce Radima Řezníka ji neprodlouží.

Jako velmi nereálné se také jeví, že by zůstali brazilský stoper Eduardo Santos a Jan Sýkora, kteří ve Viktorii hostovali. O prvního z nich má eminentní zájem pražská Slavia a ten druhý se zřejmě bude muset vrátit do polského Lechu Poznaň, i když on sám během jara mluvil o tom, že by v Plzni rád zůstal.

A třetí hostující Roman Potočný už je zpátky v ostravském Baníku, ale bude si hledat jiné angažmá.

To je, co se týče odchodů, zatím vše. Ale otázkou zůstává, jestli nepřiletí zajímavá nabídka na některého z reprezentantů, Jindřicha Staňka nebo Lukáše Kalvacha. Podle zákulisních informací by se klub jejich zobchodování nebránil, ale momentálně to není aktuální.

Stěžejní tak bude, nakolik se podaří nahradit francouzského kanonýra Beauguela.

Dlouho to vypadalo, že by mohl přijít na západ Čech útočník Václav Jurečka ze Slovácka, ale ten se na reprezentačním srazu nechal slyšet, že preferuje zahraniční angažmá. Plzeň má tak spíš jen v záloze.

Spekuluje se i o Janu Klimentovi či Tomáši Pekhartovi, kterým končí angažmá v polské lize. Ale první z nich stále ještě pokukuje po zahraničí, nabídky má údajně z Maďarska nebo Polska. Ten druhý sice pochází ze Sušice, ale dlouho působí v zahraničí, kde může chtít zůstat.

Pak se ještě nabízí otázka, že by Viktoria sáhla pro někoho k sousedům na Slovensko, jako tomu bylo v zimě v případě nadějného Mateje Trusy.

Na post stopera by mohl přijít Mohamed Tijani, který naposledy hrál za Teplice, nebo olomoucký Václav Jemelka, což ostatně potvrdil i Ladislav Minář, sportovní manažer Sigmy. „Registrujeme zájem z Plzně,“ řekl na úterním setkání s fanoušky.

Vypadá to, že do defenzivy počítají v Plzni nadále i s Liborem Holíkem, který tady hostoval z Jablonce.

„Jednáme s Viktorkou o příchodu dvou hráčů. Na opačnou stranu to vypadá, že se bude realizovat trvalý přestup do Plzně,“ potvrdil v rozhovoru pro web Jablonce klubový boss Miroslav Pelta.

Opačným směrem by podle informací Deníku mohli putovat slovenský záložník Miroslav Káčer a útočník Ondřej Mihálik, jenž naposledy hostoval v Českých Budějovicích. Po sezoně se vrací do plzeňské Viktorie, ale o jeho dalším osudu se bude teprve jednat, stejně jako v případě dalších navrátilců z hostování. Ale bylo by velké překvapení, kdyby některý z nich zůstal v mistrovském kádru i pro novou sezonu.

Příprava na ni začne viktoriánům 15. června, kdy se také dozvědí jméno soupeře pro 2. předkolo Ligy mistrů.

To je na programu 19./20., resp. 26./27. července.

„Musíme vyvinout maximální úsilí, abychom hráli evropské soutěže,“ souhlasil s letním cílem trenér Michal Bílek, ale myslí ještě výš.

„Jdeme do předkol Ligy mistrů, a pokud by se nám podařilo hrát hlavní soutěž, tak by to bylo nádherné. Připravíme se tak, jak nejlépe budeme umět, a pokusíme se tam dostat,“ doplnil trenér plzeňské Viktorie.