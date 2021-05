„Jsme šťastní, že se nám povedla aspoň jedna gólová akce a postoupili jsem do finále poháru,“ říkal šťastný střelec Milan Havel. „Ale zápas to byl náročný, Teplice dobře bránily, těžko jsme se tam dostávali,“ uznal plzeňský obránce.

Diváci na stadion ve středu ještě nakonec nesměli, a tak fandila aspoň skupinka příznivců za jednou z tribun plzeňské Doosan Areny. A po zápase mohla slavit se svými miláčky po sedmi letech postup do pohárového finále.

Tepličtí začali v Plzni sympaticky, ale Radosta po deseti minutách zdálky jen vyprášil rukavice plzeňského gólmana Staňka. Postupem času převzali iniciativu na svoje kopačky domácí, jenže chybělo přesnější zakončení.

V 17. minutě selhal po rychlém protiútoku viktoriánů Šulc, pět minut nato zase plzeňský mladík hlavičkoval nepřesně po centru Kalvacha. Velká šance domácích přišla ve 27. minutě, kdy teplický gólman Grigar vyrazil Havlův centr jen před Káčera, jenže ten branku netrefil.

Při další ráně Falty po dalším centru z pravé strany už brankář Teplic svůj tým zachránil od pohromy. Tlak viktoriánů v této fázi sílil, ale slabý pokus Ba Louy z trestného kopu nemohl mít šanci na úspěch.

Další střelu pak záložník z Pobřeží slonoviny otřel o záda teplického beka a po sérii rohů pálil vedle plzeňský kapitán Brabec. Ba Loua byl při střelecké chuti, ale tři minuty před půlí to bylo z velké dálky, navíc tečované na roh. Následnou hlavičkovanou vyškrábl nad břevno gólman Grigar.

Velké štěstí měli Tepličtí hned v úvodu druhé půle, kdy nejprve Kopic hlavou netrefil Ba Louův trestný kop a od Beauguela se pak jen míč odrazil do Grigara. V 64. minutě sáhl teplický kouč k dvojnásobnému střídání a oba noví hráči v 66. minutě hned zahrozili, jenže Vukadinovič jen nastřelil Černého, který byl navíc v ofsajdu. Střelu Moulise v 73. minutě v pohodě lapil brankář Staněk.

A chvilku na to se urodila klíčová akce zápasu. Při centru Káčera se nádherně pověsil do vzduchu střídající Ondrášek, jeho hlavička sice zazvonila jen o tyč, ale odražený míč uklidil do sítě Havel – 1:0.

V nastaveném čase šel při trestném kopu Teplic před plzeňskou branku i gólman Grigar a jeho protějšek v plzeňské svatyni musel vytáhnout nejlepší zákrok zápasu.

Viktoriáni už nejtěsnější vítězství uhájili a ve finále vyzvou na svém stadionu 20. května pražskou Spartu nebo Slavii, s níž hraje Plzeň už v neděli od 19.30 hodin v Edenu ligový zápas.

Druhé semifinále MOL Cupu se hraje na Letné příští středu.

Viktoria Plzeň – FK Teplice 1:0

Branky: 76. Havel. Poločas: 0:0. Rozhodčí: Orel – Flimmel, Vaňkát. ŽK: Kopic - Mareček. Hráno bez diváků.

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Brabec, Kaša, Hybš – Šulc (90. Hořava), Kalvach, Káčer – Falta (46. Kopic), Beauguel (69. Ondrášek), Ba Loua (80. Mihálik).

Teplice: Grigar – Vondrášek (64. Černý), Mazuch, Knapík, Droehnle (77. Kodad) – Radosta (64. Vukadinovič), Ljevaković (83. Šup), Jukl (83. Kováč), Mareček, Hyčka – Moulis.