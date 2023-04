Fotbalisté Viktorie Plzeň remizovali ve 25. kole FORTUNA:LIGY v Mladé Boleslavi 0:0, ale domácí hráči svého soupeře přestříleli a úřadujícímu mistrovi zajistil alespoň bod výborně chytající gólman Jindřich Staněk. Viktoria nevyhrála počtvrté v řadě a za posledních šest utkání má ve statistice pouze jedno vítězství. Na druhou stranu až na desátý pokus neinkasovala gól.

25. kolo: Mladá Boleslav (modří) - Viktoria Plzeň 0:0, 1. dubna 2023. | Foto: fcv/Vratislav Polívka

Karetní trest kapitána Lukáše Hejdy přiměl trenéra Viktorie Plzeň Michala Bílka dát na stopera Filipa Kašu, který naposledy hrál 12. února a v této sezoně měl na kontě jen 213 odehraných minut. Naopak po trestu už byl k dispozici Lukáš Kalvach. Plzni chyběli zranění Janové Kliment a Kopic a Radim Řezník.

Viktorka začala minelou Jemelky, který rozehrál na Matějovského, ale po jeho pobídce mířil těsně vedle Kušej. Téměř první čtvrthodinu byla aktivnější Mladá Boleslav a Staněk v 11. minutě vyrazil Matějovského ránu pod břevno. Plzeň vyprodukovala za první poločas pouze jednu střelu mezi tři tyče. Sýkorovu dělovku skvěle zneškodnil boleslavský gólman Šeda. Poté domácí Ladra ztroskotal na Staňkovi, který vyrazil umístěnou střelu k tyči.

Ve 28. minutě odstoupil ze hry kulhající útočník Viktorie Tomáš Chorý. "Nevím, co s ním je. Má nějaké problémy s kolenem a jeho zdravotní stav se teprve teď bude řešit," řekl po zápase kouč hostů Michal Bílek.

Nejlepšího střelce viktoriánů nahradil Rafiu Durosinmi.

Zatímco Plzeň vystřelila za první poločas jen jednou mezi tři tyče boleslavské brány, tak domácí fotbalisté měli ve statistice šest střel.

"Do utkání jsme nevstoupili dobře. Ztráceli jsme hodně míčů a soupeř si vytvořil střelecké příležitosti. První půle z naší strany nebyla dobrá," uznal Bílek.

Chceme být zase tou Viktorkou Plzeň, ze které půjde strach, přeje si Horváth

Ten do druhého poločasu poslal na plac Milana Havla místo nevýrazného Jemelky. "Chtěli jsme zlepšit kvalitu hry a Venca nevypadal dobře. Proto šel dolů," vysvětlil trenér Viktorie Plzeň.

Obraz hry se ve druhé půle změnil a nebezpečnější byla Viktorie. Její rozestavení se z tříobráncového systému změnilo stažením Libora Holíka ze zálohy na beka na čtyřobráncový. Jan Sýkora se z levé strany zálohy posunul doprava a Roman Květ ze středu hřiště doleva.

V 56. minutě Staněk vychytal Škodu a vzápětí na druhé straně Šeda Vydru. Po hodině hry plzeňský gólman vyrazil hlavičku Karafiátu i následný nešťastný odraz míče od spoluhráče Kalvacha. O pár minut později na reprezentačním brankáři opět ztroskotal Škoda.

Nejvážnější gólovou šancí Plzně byla v 69. minutě hlavička Vydry, ale Suchomel vyhlavičkoval balon z brankové čáry.

Viktorián Jemelka se vrátil z reprezentace, teď už myslí na Boleslav

V 87. minutě mohl rozhodnout Kušej, ale v samostatném úniku si ukopl balon a nafilmoval pád, za což dostal žlutou kartu.

Ve zbývajících osmi minutách včetně nastavení také gól nepadl, a tak Viktoria Plzeň remizovala v Mladé Boleslavi 0:0. Domácí vystřelili na branku desetkrát, hosté čtyřikrát.

"Dneska jsme na víc neměli. Nevytvořili jsme si tolik stoprocentních šancí, byly tam nějaké závary, soupeř dost střel zblokoval a byl hodně nebezpečný. Ve druhé půli jsme se zlepšili. Na konci zápasu bylo vidět, že utkání chceme vyhrát. Boleslav si v zápase vytvořila několik brankových příležitostí, ale nás podržel Jindra Staněk," uvedl Bílek.

Kouči Viktorie neudělala příliš radosti ani nula vzadu. "Raději bych vyhrál 2:1 nebo 3:2. My jsme do Boleslavi přijeli s tím, že utkání chceme vyhrát. Takže úplně tak spokojení nejsme. Jsme v situaci, kdy potřebujeme nutně zabrat za tři body, ale to se nám nepodařilo, a proto bod považuju za málo," konstatoval trenér Viktorie Michal Bílek.

Průšvih. Viktoria ztratila všechny body. Klokani rozhodli na konci v deseti