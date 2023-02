"Věřím, že nám vítězství pomůže, kluci zápas poctivě odmakali, za přístup a nasazení zaslouží pochvalu. Jen mě mrzí neproměňování šancí, musíme být důraznější v pokutovém území. Příložitostí k zakončení jsme si vypracovali dost," říkal plzeňský kouč Michal Bílek.

Jeho liberecký protějšek Luboš Kozel se domníval, že by utkání víc slušela remíza. „V poli jsme se Viktorce vyrovnali, možná jsme byli v některých situacích i lepší. Ale rozhoduje se v šestnáctkách, tam bych řekl, že byli domácí důraznější. Limituje nás kvalita centrů, při standardkách jsme byli nebezpeční spíš sami sobě. Každá porážka mrzí, ale dneska nemám mužstvu moc co vytknout, na bod jsme měli. Odpovídalo by to asi i víc průběhu zápasu,“ kontroval trenér Slovanu.

Plzeňský kouč Michal Bílek podle očekávání sáhl do sestavy, oproti poslednímu zápasu na Slovácku (0:2) v ní udělal dvě změny. Poprvé od úvodního jarního kola s Hradcem Králové nastoupili v základu pravý bek Holík a levý záložník Vlkanova, který si měnil místo s podhrotovým hráčem Sýkorou.

Už z rozehrávky domácích bylo patrné, jak moc se viktoriáni chtějí vyhnout nakopávaným balonům na Chorého, spíš se snažili o konstruktivní kombinaci, ale drhlo to, ve hře byly nepřenosti. A když si ve 20. minutě zaběhl za plzeňskou obranu Pourzitidis, mohlo být zle, jenže Staněk jeho střelu vyrazil na roh.

Vzápětí se potvrdilo rčení: nedáš – dostaneš. Přetažený centr Sýkory nevypustil dlouhán Chorý, který hlavičkoval přes nedůrazného gólmana Slovanu Bačkovského do břevna a odražený míč vrátil do sítě jubilant Kopic – 1:0.

Ale Liberec to nesrazilo, hned se hnal za vyrovnáním. Ve 28. minutě odkopával míč před rozběhnutým Rondičem do bezpečí Jemelka, následnou střelu stejného hráče mezi nohama plzeňského kapitána Hejdy lapil brankář Staněk.

A tak se z protiútoku přihlásili ke slovu opět viktoriáni, další přetažený centr vracel před branku Havel, ale hostující obrana nebezpečí odvrátila. Dvě minuty před koncem úvodního dějství zkoušel po rychlém brejku Bucha technicky obstřelit gólmana Liberce, ten byl na zemi včas a balon vyrazil na rohový kop.

Čtyři minuty po přestávce po brejku do otevřenější obrany Liberce zahrozili domácí, ale ke kloudnějšímu zakončení se nedostali. Zůstali však na útočné polovině a po dobře zahraném trestném kopu záložníka Jana Sýkory byl před brankou soupeře obrovský závar, nikdo však míč do sítě nedotlačil.

Viktoriáni byli při chuti, pokus Vlkanovy v 51. minutě jen těsně minul branku. A tak opět platilo: nedáš – dostaneš. Liberecký Tupta prošel hladce plzeňskou obranou a střelou k tyči nedal brankáři Staňkovi šanci – 1:1.

Když to nejde, tak ani štěstí nepřeje. Tři minuty po vyrovnávací brance se hlavička Havla snesla na břevno a před brankou hostů byla další mela, Kopic ani Chorý však neskórovali. Zato v 68. minutě rozjásal prokřehlé diváky v Doosan Areně kolumbijský záložník Mosquera, jenž propálil obranu po rohovém kopu a přihrávce Jemelky – 2:1. Za sedm minut na hřišti stihl dostat žlutou kartu i dát gól, pak vyslal tradiční oslavný rituál do nebe.

Liberec se ale nevzdal a znovu domácí mužstvo zatlačil. Nejprve sérií rohů, jednu střelu pak zblokovala obrana a střídající Olatunji pálil nepřesně. Na druhé straně se dostal k zakončení v 80. minutě útočník Tomáš Chorý, ani on branku netrefil. V nervózním závěru si už viktoriáni výhru vzít nenechali.

Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 21. Kopic, 68. Mosquera – 53. Tupta. Rozhodčí: Berka – Vlček, Machač. ŽK: Hejda, Mosquera. Diváků: 8263. Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Hejda, Jemelka, Havel – Květ, Bucha – Kopic (90+5. Jirka), Vlkanova (61. Mosquera), Sýkora (77. Pernica) – Chorý. Slovan Liberec: Bačkovský – Plechatý (C), Prebsl, Purzitidis – Ndefe (78. Mészáros), Červ, Valenta, Doumbia (69. Frýdek), Preisler (78. M. Kozák) – Rondić (69. Olatunji), Tupta (84. Rabušic).

