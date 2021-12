Slovácko tak padlo doma poprvé v této sezoně po sedmi předchozích výhrách, naposledy z Uherského Hradiště odvezla všechny body Mladá Boleslav 1. května. „Třicet minut bylo z naší strany dobrých, pak jsme se nechali v závěru první půle zatlačit. Po přestávce jsme chtěli jsme hrát aktivněji, dva tři brejky jsme mohli dotáhnout lépe,“ uvedl plzeňský kouč Michal Bílek.

„Věděli jsme, že to tady bude těžký zápas, Slovácko hraje doma velmi dobře. Proto si tří bodů moc ceníme,“ doplnil trenér Viktorie.

Ještě neuběhlo ani 50 vteřin zápasu a viktoriáni na Slovácku vedli, když po rohovém kopu zavíral na zadní tyči prostor obránce Havel a dotlačil míč do sítě – 0:1. Domácí byli evidentně v šoku a Plzeň měla do 10. minuty další dvě střely, nejprve tu Beauguelovu ukryl v rukavicích bez problémů brankář Nguyen a Bucha pak svoji ránu otřel o tyč.

Slovácko poprvé zahrozilo v 18. minutě, ze standardky Havlíka nic nevytěžilo. Stejný hráč pak také z první střely na bránu dostal míč do sítě, ale sudí Pechanec po konzultaci s VAR branku neuznal. Domácí však tento moment dostal do tlaku, nejprve Jurečka netrefil hlavou na malém vápně centr z levé strany. A pak byl dvakrát v akci opět Kohút, při jeho hlavičce vytáhl parádní zákrok gólman Staněk a při dalším pokusu nohou trefil tyč. Hosté tak jen se štěstím uhájili do přestávky čisté konto.

Nápor Slovácka pokračoval i po přestávce. Jurečkovu hlavičku lapil plzeňský brankář, potom vytáhl na roh i pokus Kohúta. Až v 50. minutě se dostali ke slovu znovu hosté, Kopicovu střelu z úhlu vykopl gólman Nguyen a Kalvach střílel zpoza vápna vedle.

V 54. minutě se domácí znovu radovali marně, po přihrávce Kadlece byl skórující Jurečka v ofsajdu. Slovácko měl dál tlak, jenže po ojedinělé akci přetlačil hostující Beuguel za šestnáctkou Havlík a poslal míč přesně k tyči – 0:2. Byl to jeho jubilejní desátý ligový gól v této sezoně.

Domácí už pak výraznější šanci neměli, až ve třetí minutě nastaveného času skóroval po rohu střídající Šašinka – 1:2. Na vyrovnání už však nezbývalo dost času.

Plzeň tak přetlačila Slovácko a v tabulce mu odskočila na rozdíl šesti bodů. „Jo, Slovácku jsme odskočili, ale Slavia a Sparta jsou tam furt s námi,“ doplnil trenér Bílek, který byl o poznání spokojenější než kouč Slovácka.

„Darovali jsme soupeři ze standardky gól, potom se proti takovém soupeři hraje špatně. Byl vidět rozdíl v efektivitě zakončení. Mužstvo pracovalo až do konce, za to musím kluky pochválit, ale taková utkání rozhodují detaily. Podepsaly se na nás i ty dva neuznané góly,“ zhodnotil zápas do televizních kamer Martin Svědík.

1. FC Slovácko - FC Viktoria Plzeň 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 90+2. O. Šašinka – 1. M. Havel, 69. Beauguel. ŽK: J. Sýkora, Bucha, Mosquera (všichni Plz.). Rozhodčí: Pechanec – Kotík, Vodrážka.

1. FC Slovácko: Nguyen – Reinberk, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Kalabiška – M. Petržela, L. Sadílek, Havlík, Holzer (74. Navrátil) – Kohút (60. Cicilia) – Jurečka (85. O. Šašinka).

FC Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda, M. Havel – Kalvach, Bucha – J. Kopic (63. P. Šulc), J. Sýkora (85. Kaša), Mosquera (74. Kayamba) – Beauguel (85. Chorý).