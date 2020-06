Také do ligy poprvé nakoukl v dresu ostravského Baníku, odkud v srpnu 2011 přestoupil do Plzně.

„Baník mě vychoval, za to jsem rád. Ale už to není takové, jako když jsem se vracel první dva tři roky,“ říkal Radim Řezník k návratu do velmi známého kraje.

Dnes se do Ostravy v 27. kole FORTUNA:LIGY vrátí jako soupeř, hraje se od 18 hodin na vítkovickém stadionu. „Chceme tam zvítězit a zůstat na vítězné vlně,“ prohlásil Radim Řezník, než včera odpoledne vyrazil s týmem do rodného Slezska.

Jestli se objeví i na trávníku, zůstává otázkou, protože naposledy v sobotu proti Mladé Boleslavi (7:1) chyběl kvůli čtyřem žlutým kartám a na pravém kraji plzeňské obrany ho více než zdatně zastoupil Milan Havel.

„Je jasné, že každý chce hrát… Ale je dobře, že máme široký kádr,“ nechtěl Řezník nijak spekulovat.

A jaké pro něho bylo, když zápas s Boleslaví sledoval nezvykle z tribuny?

„Kluci odehráli výborný zápas. Pomohl brzký gól, od začátku dominovali. Hezké akce, hodně gólů, takže velká spokojenost. Na tribuně jsme si to s klukama užívali hodně,“ pochválil spoluhráče.

„Škoda že nemohli být na zápase fanoušci, protože ti by si to užili taky. Ale situace je taková, jaká je,“ litoval Řezník. Teď v Ostravě by naopak mohl uvítat, že se hraje bez diváků. „Možná pro domácí bude nevýhoda, že tam nebudou mít své výborné fanoušky. Na to se ale my dívat nesmíme,“ prohlásil rezolutně jedenatřicetiletý rodák z Českého Těšína.

Ostravský Baník usiluje o účast v elitní šestce, zatím je v tabulce se 40 body pátý. Po restartu soutěže dvakrát remizoval – v Příbrami hrál bez branek a ve Zlíně 1:1. „Na to se nemůžeme spoléhat, před pauzou byl ale Baník nahoře, měl dobré výsledky,“ upozornil Řezník. Teď se navíc Ostrava poprvé po restartu ligy představí doma a jistě bude chtít všechny tři body.

Také Ostrava, stejně jako plzeňská Viktoria, měnila v zimě trenéra. Místo zkušeného Bohumila Pánika přišel Luboš Kozel, jenž zároveň zůstal koučem reprezentační devatenáctky. Ale lépe změna zafungovala na západě Čech, viktoriáni pod novým koučem Adrianem Guľou ještě neztratili ani bod.

Teď budou chtít na vítěznou sérii navázat i na horké ostravské půdě. Zvlášť proto, že v neděli hrají na hřišti pražské Slavie.

Očima trenérů



Luboš Kozel (Baník Ostrava): „Co jsem viděl, Plzeň hraje opravdu velmi dobře. V českých podmínkách to teď je asi nejtěžší soupeř. Ale tím pádem je to pro nás i výzva. Zatím jsme hráli se soupeři, proti kterým jsme museli tvořit, teď je favorit asi soupeř. Věřím, že to Plzni znepříjemníme, jak to Baník vždy uměl.“



Adrian Guľa (Viktoria Plzeň): „Pro nás je vždy největší výzvou nejbližší zápas. Už na něj myslíme, pustili jsme si pár věcí o Baníku. Po příchodu nového trenéra se snaží přejít na herní styl, který je velmi zajímavý. Je to pro nás další velká výzva. Hlavně abychom byli vítězní. Je perfektní, že můžeme vybírat z celého kádru.“