A k tomu, aby nešlo o jejich poslední utkání na celém šampionátu, potřebují obhájce titulu ideálně porazit. Po dvou zápasech mají ve skupině dva body, stejně jako Itálie. Španělé posbírali čtyři a domácí Slovinci jeden.

„Šance pořád žije, třeba Španěly porazíme nebo můžeme postoupit i přes remízu. Nepřijeli jsme si sem zahrát fotbal, ale postoupit. I když je mi jasné, že čelíme velké síle,“ říkal novinářům Pavel Šulc ze Slovinska.

Berete utkání proti Španělsku jako největší v kariéře?

Jasně, že jo. Je to Euro jednadvacítek. Navíc hrajeme proti nejsilnějšímu týmu, jaký tady je. Takže to je určitě největší zápas mojí kariéry. Ještě, aby se nám povedlo uhrát slušný výsledek.

Mohl byste zdůraznit specifika španělské hry? Je to takové to neustálé přihrávání, držení míče?

Určitě, španělská klasika, co známe od dospělých mančaftů z televize. Věří si na míči. Ale zároveň mají strašně rychlý přechod do útoku po ztrátě míče soupeře, na to si musíme dát pozor.

Jaké to je hrát proti týmu, který hodně drží balon, a vy spíš běháte bez míče a čekáte na jeden dva momenty k přechodu do protiútoku?

Je to hodně náročné, i na psychiku. Člověk se musí pořád soustředit, posouvat se, aby byl včas ve svém prostoru. Když tam jednou nejste, oni to umí strašně rychle využít. Vytvoří si šanci, dostanou se do zakončení.

Italové byli v závěru utkání se Španělskem (0:0) hodně podráždění. Je to něco, k čemu ten styl soupeře vede?

Je pravda, že hrát proti Španělsku bývá frustrující. Oni drží blok, pořád si přihrávají. No a Italové jsou horkokrevní… My do nikoho naschvál zajíždět nebudeme, ale musíme se s tím vypořádat lépe než oni.

Český tým na šampionátu dvakrát skóroval po standardní situaci. Budete na to spoléhat i se Španělskem?

Víme, že to je jedna z možností, jak je můžeme překvapit. Spoléhali jsme na to už při utkání s Itálií, se Španělskem to bude podobné.

Ale Španělé příliš často neinkasují. Za celou kvalifikaci dostali jediný gól, na Euru odehráli oba zápasy s nulou vzadu. Co na to říkáte?

Tak to asi budeme muset prolomit my (úsměv). Jasně, jsou silní. Ale my uděláme všechno pro to, abychom to zvládli. Uvidíme, jak to vyjde.

Vy jste si před dvěma lety zahrál juniorskou ligu mistrů proti Realu. Může vám ta zkušenost nějak pomoct?

Nemyslím si, tohle bude asi ještě trošku vyšší level. Ani jsem nekoukal, jestli je tady některý z tehdejších protihráčů.

V prvním zápase jste hrál od začátku, ale na nezvyklé pozici beka. Do druhého jste šel jako střídající hráč. Která z těch rolí vám sedí víc?

Každý chce hrát od začátku v základní sestavě, ale já jsem rozhodnutí respektoval.

Ještě se vrátím k té vaší nezvyklé pozici proti Itálii. Překvapil vás tím trenér?

Byla to zase nová zkušenost, nikdy jsem takhle vzadu nehrál. Trenér mě překvapil, ale věděl jsem to od prvního dne ve Slovinsku. Nestydím se za svůj výkon.

Jak na Euru trávíte volný čas?

Dáme si na chodbách hotelu bago nebo nohejbal. Jinak jsme na pokojích a koukáme do mobilů nebo hrajeme na playstationu. Nic jiného tady dělat nejde.