Jedenáctého ledna odletí tým na finální fázi přípravy do Benidormu, kde sehrají viktoriáni tři přípravné zápasy. Do Plzně se vrátí o deset dní později, tedy 21. ledna. O nadcházejícím víkendu pak vstoupí do jarní části ligy domácím duelem s Hradcem Králové.

Fotbalisté Viktorie sice zahájí zimní přípravu 19. prosince, ale již začátkem prosince budou plnit individuální plány a někteří z nich, kteří zmeškali závěr sezony kvůli zranění, zahájí přípravu pod dohledem kondičního trenéra již na začátku měsíce.

Trenérský štáb pod vedením Michala Bílka připravil pro hráče dvoufázové tréninky v domácích podmínkách, kdy budou využívat naplno zázemí tréninkového centra v Luční ulici i Doosan Areny. Na Vánoce je v plánu krátké volno, ale mezi svátky se opět bude tvrdě trénovat.

Po posledním ligovém duelu (12. listopadu) s Pardubicemi začala viktoriánům dovolená. Někteří hráči však ještě několik dní zůstávají v péči týmových fyzioterapeutů či lékařů, aby doléčili šrámy, které během podzimu utrpěli.

Obránce Václav Jemelka například podstoupil plánovanou operaci a nyní se již naplno věnuje rekonvalescenci.

