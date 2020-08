Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili před zraky reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého na úvod nového ročníku FORTUNA:LIGY Opavu před prořídlými ochozy Doosan Areny 3:1.

FC Viktoria Plzeň - Slezský FC Opava | Foto: FCVP

„Vítězství se nerodilo snadno. Opava podala velmi dobrý výkon, my jsme byli nekoncentrovaní. Možná nás zaskočila situace s testy před zápasem, ale musíme se s tím naučit pracovat. Dneska se nám to moc nepovedlo,“ říkal po utkání plzeňský kouč Adrian Guľa. „Klíčové bylo, že se nám povedlo do poločasu vyrovnat. Podstatné je, že jsme zvládli vstup do ligy vítězně, ale výkon musíme zlepšit. Zvlášť ve druhé půli jsme zahodili spoustu šancí,“ dodal trenér Plzně.