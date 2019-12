Od nového roku povede bulharský Ludogorec Razgrad, osminásobného šampiona své země. Společně s ním ve Viktorii končí i asistent Zdeněk Bečka a trenér brankářů Martin Ticháček.

Jméno jeho nástupce by chtěli v Plzni oznámit v nejbližších dnech. Podle informací Deníku jedná Viktoria se 44letým Adrianem Guľou, kterého je ale potřeba vyvázat ze smlouvy u slovenské reprezentace do 21 let.

„Probíhají určitá jednání, naším cílem je představit nového trenéra ještě před koncem letošního roku tak, abychom na startu zimní přípravy 6. ledna byli kompletní,“ uvedl v tiskové zprávě generální manažer klubu Adolf Šádek a vrátil se ještě ke konci trenéra Pavla Vrby.

„Pavel Vrba odvedl během svého druhého působení ve Viktorii obrovský kus práce. Vrátil tým na mistrovský trůn, dokázal s ním postoupit ze základní skupiny Ligy mistrů i ze základní skupiny Evropské ligy. Zažili jsme opět spoustu krásných chvil i zápasů, které se nesmazatelně zapsaly do klubových kronik. Nyní jsme se však domluvili, že naše spolupráce skončí půl roku před vypršením kontraktu,“ potvrdil v tiskové zprávě generální manažer klubu Adolf Šádek.

Smlouva s koučem Pavlem Vrbou byla platná do léta 2020, ale kouč nakonec skončil po posledním podzimním zápase s Teplicemi. Loučí se z druhého místa se šestnáctibodovou ztrátou na vedoucí pražskou Slavii a náskokem tří bodů před třetím Jabloncem.

„Vedli jsme otevřenou a velmi seriózní debatu o budoucnosti. Pavel Vrba zároveň obdržel velmi zajímavou nabídku ze zahraničí, kterou se rozhodl přijmout. Výsledkem jednání tedy je, že se naše cesty nyní rozejdou,“ vysvětlil Adolf Šádek.

„Rozcházíme se v dobrém, Pavlovi patří obrovská poklona a poděkování za vše, co pro Viktorii udělal. Jeho podíl na úspěších je nezpochybnitelný. Vždy tady bude vítaným hostem. A samozřejmě mu přejeme jen to nejlepší v jeho novém angažmá,“ doplnil prezident klubu Tomáš Paclík.

Trenér Pavel Vrba připustil už po nedělním zápase s Teplicemi (1:1), že to byla dernieéra v Plzni, po zápase se rozloučil i s hráči. „Všem v klubu jsem poděkoval za spolupráci. Poděkovat bych touto cestou chtěl i plzeňským fanouškům, kteří mě vždy podporovali. Na tohle období ve Viktorce budu určitě rád vzpomínat. Nyní však cítím, že nastal správný čas na změnu. Viktorce přeju mnoho úspěchů a samozřejmě ji budu i nadále sledovat a držet palce,“ řekl ke svému odchodu Pavel Vrba.

Zkraje nového roku nastoupí na svoje druhé zahraniční angažmá, po ruské Machačkale teď bude trénovat bulharský Ludogorec Razgrad. No nové angažmá s sebou bere i asistenta Zdeňka Bečku a trenéra brankářů Martina Ticháčka.