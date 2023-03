/ROZHOVOR/ Zkušený útočník Matěj Vydra mohl být hrdinou nedělního zápasu 24. kola FORTUNA:LIGY s pražskými Bohemians 1905. V první půli vstřelil vedoucí branku plzeňské Viktorie, ve druhé půli po vyrovnání hostů ještě jednu šanci neproměnil a pak už jen z lavičky sledoval, jak klokani v závěru i bez vyloučeného Kadlece otočili na 1:2.

Plzeňský útočník Matěj Vydra v utkání s pražskými Bohemians (1:2). | Foto: fcv/Martin Skála

„Za mě to bylo smolné utkání, za stavu 1:0 jsme to měli pod kontrolou. A potom si dáme skoro vlastní gól a druhý jakbysmet,“ nechápal bývalý reprezentant ještě když přišel mezi novináře.

Matěji, jak je možné, že tak zkušené mužstvo jako Plzeň takhle ztratí zápas?

Nevím… Myslím, že už je na nás nějaká deka, co se týče hry do obrany. Nejsou to první góly, které jsme si takhle dali prakticky sami. Už s Hradcem to bylo podobné.

Co se po přestávce změnilo, protože v první půli jste měli zápas pod kontrolou?

Ani nevím, co k tomu říct. I potom za stavu 1:1 jsme to mohli zlomit, ale bohužel… Choras (Chorý) trefil tyčku, já jsem tam měl dorážku, ani Hejdis (Hejda) to tam nedotlačil, gólman to lapil na čáře.

Anglie pro mě vždycky byla číslem jedna. Lidi tam fotbal žerou, říká Vydra

Co se s tou nepříznivou šňůrou dá dělat?Z mého pohledu je důležité dostávat se do šancí. Je jen otázka času, kdy to tam začne padat. Někdy s prominutím i z ho… dáte gól, teď šance jsou, ale my trefujeme tyčky nebo gólmany. Někdy ten čas není a musí to tam padat hned.

Na Slavii se Spartou ztrácíte pět bodů, je to velká komplikace v boji o titul?

Věděli jsme, že když vyhrajeme bude to o dva body a vše bude ve hře. Sparta se Slavií začnou podle mého názoru ztrácet. Mají zápas mezi sebou, my hrajeme na Spartě. Ztraceno nic není, ale musí se Štěstěna obrátit k nám.

Pomůže vám aspoň osobně, že jste po jedenácti měsících vstřelil branku?

Jsem za to samozřejmě rád. Po těžkém zranění není nikdy návrat do plného zápřahu lehký. Trošku mně spadl kámen ze srdce, protože už v předchozích zápasech jsem měl šance, ale bohužel to tam nepadlo. Každý útočník chce dávat góly. Já ho dneska dal, ale utkání mělo smutný konec.

Je čas dát se nějakým způsobem dohromady, říká po další ztrátě trenér Bílek

Potom jste měl na noze ještě za stavu 1:1 druhý gól, kdy jste ve skluzu přestřelil prázdnou branku. Co tam bylo z vašeho pohledu špatně?

Celý týden jsme tyhle akce trénovali, abychom dobíhali odražené balony. Snažil jsem se tam být, bohužel jsem to měl na dlouhou. Ale nemělo by se to stávat, měl by to být gól.

Krátce potom vás trenér Bílek stáhl ze hřiště, nemrzelo vás to střídání?

Mrzelo, nemrzelo. Každý chce samozřejmě hrát celých 90 minut. Tohle bude spíš otázka na trenéra.