Začněme mezinárodním rozměrem problému, FORTUNA:LIGA totiž nevisí ve vzduchoprázdnu. Rozhodnutí vedení soutěže by měla být v souladu s celoevropskými direktivami, s čímž ostatně souvisí i tolik diskutované postupy do pohárů. Jak tedy vidí dohrávání přerušených lig UEFA?

Za prvé: nic neodpískávat. „Zastavení soutěží by mělo být posledním východiskem. V této fázi by bylo unáhlené a neoprávněné,“ hlásí šéf UEFA Aleksander Čeferin. Řekl to jen pár hodin poté, co v Belgii udělali přesný opak, ukončili sezonu a titul přidělili Bruggám. Volají po tom už i některé kluby v Nizozemsku či v Itálii.

Za druhé: chce to trpělivost. Podle UEFA by se ligové soutěže mohly hrát až od července. „A po ukončení domácích soutěží bychom mohli obnovit evropské poháry,“ dodal Čeferin. UEFA si vyhradila právo na určení postupového klíče do pohárů v případě, že národní soutěž nebude moci být dohrána v původním formátu.

Tuzemská fotbalová generalita se zatím soustředí na své mocenské hrátky. Sparta s Plzní hájí dobyté pozice, „kverulující“ Slavia chystá protiútok. Odtud pramení i spor o zrušení nadstavby, která je milovaným dítkem ligového bosse (a sparťana) Dušana Svobody, většině fanoušků ale k srdci nepřirostla.

Jiná věc je, že pokud se prvoligové týmy nesemknou (což nyní zní jako pohádka), hrozí dohra u soudu. Změna pravidel během rozehraného ročníku je krajně ošemetná záležitost a ti, kteří na ni doplatí, budou cítit křivdu.

Je tradicí, že v době krize se v Česku rojí různí legislativní kutilové: odtud pramení třeba návrh příbramského bosse Jaroslava Starky na rozšíření první ligy na 20 týmů…

I proto by měli Svoboda, Šádek, Nezmar a spol. zatnout zuby, dohodnout se a neriskovat další zesměšnění soutěže, která má už tak dost otřesenou pověst.