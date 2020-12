Důkazem budiž fakt, že Rumun nebyl ani jednou v základní sestavě úřadujícího mistra v zápasech Evropské ligy. Je celkem pravděpodobné, že tomu tak bude i ve čtvrtek, kdy Pražané přivítají izraelskou Beer Ševu. Pokud získají bod, postoupí do jarní vyřazovací části. Stanciu na tom však nebude mít tak velkou zásluhu, jak by se očekávalo.

„Měl by to být velký hráč, jenže neprosazuje se tam, kde se ukazuje kvalita,“ říká Ivo Ulich, někdejší reprezentant, jenž ve Slavii rovněž kopal na postu ofenzivního záložníka.

Slavia vs. Sparta

Před Slavií oblékal Nicolae Stanciu také dres Sparty, fotbalového arcirivala. Na Letné byl o něco produktivnější.

SLAVIA

Liga: 39 zápasů, 6 gólů (průměr na zápas: 0,15), 13 asistencí (0,33).

Poháry: 12 zápasů, 0 gólů, 2 asistence (0,16).

SPARTA

Liga: 31 zápasů, 10 gólů (0,32), 8 asistencí (0,25).

Poháry: 2 zápasy, bez bodu.

„Nejde mu to ve velkých zápasech, to je prostě pravda,“ dodá.

Statistiky jeho názoru odpovídají. Sedmadvacetiletý hráč by měl zářit v evropských pohárech, ale není v nich produktivní. Za Slavii odkopal 12 utkání, zapsal pouze dvě asistence.

„Jako ofenzivní hráč, který navíc nebyl vůbec levný, musí mít čísla. Jsou od něj velká očekávání, ale on podle mě nepodává konstantní výkony,“ je přesvědčen Ulich.

Podle všeho to cítí i slávistický Jindřich Trpišovský. Tak trochu jako v případě Josefa Hušbauera v jeho posledních měsících ve Slavii sází trenér na Stancia v domácí soutěži, ale v Evropě ne.

Mladík má přednost

Ve FORTUNA:LIZE nastoupil osmkrát z devíti případů v základní sestavě, dva góly dal, na dva přihrál. V Evropě je to jinak, v současnosti dostává na jeho místě šanci Ondřej Lingr, letní posila z Karviné.

Naposledy v Nice dal navíc famózní gól. „Ne náhodou to byl třetí úspěšný zápas v Evropě po sobě s ním na podhrotu. On se strašně obětuje pro tým, je jeden z prototypů, proč nám to teď funguje, upřednostňuje týmovou složku před individuální,“ ohodnotil Trpišovský mladíkův přínos.

Pro Stancia to nejsou moc povzbudivá slova. „Hráč jako on musí zahrát devadesát procent zápasů dobře,“ je Ulich rezolutní. „Ale Slavii se daří i bez něj, proto to tak trenér řeší.“