Se čtyřiačtyřicetiletý brněnským sudím se několikrát dostal do křížku. Především kvůli fotbalovým Rajhradicím, kde Hájek žije a kde zastává pozici místopředsedy klubu. „Organizoval proti mně a současnému výkonnému výboru okresu revoltu. Vybudoval si z našich rozhodčích kliku a když někde pískají, přemlouvají funkcionáře, aby mě nevolili. Jenže ti mi to hned zavolají a rozhodčí, který někomu vyhrožuje, u nás na okrese skončí. Dokud budu ve funkci,“ popsal Zycháček.

Hájkovi vadil především sekretář svazu Libor Charvát, ovšem předseda nátlaku neustoupil. „Hájek mi řekl, že ho musím vyhodit, protože se k funkcionářům klubů nechová moc dobře. Odpověděl jsem mu, že nejsem policajt, aby mi poroučel, Charvát je po odborné stránce na svém místě,“ narážel šéf svazu na Hájkovu profesi policejního instruktora.

Bývalý prvoligový sudí teď však čelí o dost většímu problému. Jeho jméno se objevilo mezi dvaceti vyšetřovanými v kauze ovlivňování utkání. Hájek v roli hlavního sudího řídil duel České fotbalové ligy mezi Živanicemi a Vyšehradem, který pod taktovkou sportovního ředitele Romana Rogoze mířil za postupem do druhé ligy.

V zápase třicátého kola, který se odehrál v sobotu 1. června 2019, Živanice vedly po první půli 1:0, nakonec s Vyšehradem prohrály 1:2. „Před hlavním vchodem do sídla FAČR předal Roman Rogoz cestou Jana Hořejšího, sekretáře Řídící komise pro Čechy, za takto ovlivněný zápas Robertu Hájkovi plnění ve formě finanční hotovosti ve výši nejméně sto tisíc korun, které Robert Hájek přijal jako odměnu za ovlivnění zápasu,“ citoval server Lidovky.cz text policejní zprávy k zahájení trestního stíhání.

Na dotaz Deníku rozhodčí reagoval stroze. „Ve vší slušnosti se k tomu opravdu vyjadřovat nemůžu,“ odvětil Hájek.

V nejvyšší české soutěži odřídil šest duelů jako hlavní a dalších 84 zápasů jako pomezní sudí. V letech 2016 a 2017 pískal Moravskoslezskou fotbalovou ligu, jenže poté jej nově složená komise rozhodčích z listiny vyřadila.

Z MORAVY DO ČECH

Kupodivu pak zamířil do Pardubického fotbalové svazu, kde vedl komisi rozhodčích. „Jestliže se z první a druhé ligy posunul na úroveň moravskoslezských soutěží a ani tam nebyl v určité chvíli zařazen na listinu, měl poté skončit na krajské úrovni na jižní Moravě. Nevím, jakými mechanismy k tomu došlo, že šel do komise rozhodčích v Pardubickém kraji a také jako sudí do České fotbalové ligy,“ kroutil hlavou předseda Jihomoravského krajského fotbalového svazu Vladimír Kristýn.

V kontextu obvinění se patrně potvrzují zvěsti, že Hájek patří k Berbrovým přisluhovačům. „Samozřejmě si lehce spojíte, proč asi měl takový posun. Mělo to nějaký účel, který vychází najevo. Pro mě je nepřijatelné, aby se policista a zastupitel obce dopustil něčeho takového, to není lidsky stravitelné,“ řekl Kristýn.

Předseda Pardubického krajského fotbalového svazu Michal Blaschke se nad angažováním sudího, jehož vyškrtli z moravské listiny, nepozastavoval. Teď za něj však hledá náhradu. „Robert Hájek mi doručil rezignaci na funkci předsedy komise rozhodčích krajského fotbalového svazu. To budu s kolegy řešit v nejbližší době,“ uvedl Blaschke, který je také člen výkonného výboru asociace.

V Rajhradicích se Hájek angažuje od roku 2010 a podílel se na posunu ze čtvrté třídy až na nynější první příčku A skupiny I. A třídy. Může po podezření z manipulování utkání pokračovat? „Nepotřebuji s vámi řešit tyto věci. Nashle,“ reagoval na dotaz Deníku předseda rajhradického klubu Jakub Klaška.

Co bude s policistou Hájkem, záleží na výsledku vyšetřování. „Poskytování informací z trestního řízení má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ vzkázal mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Nedůvěryhodnost Hájka i jeho blízké provázela už na Moravě. „Mám určitá podezření, i když se všechno nedozvím. Pokusím se obměnit výkonný výbor, abych měl jistotu, že v něm budou jen čestní lidé, kteří chtějí fotbalu pomáhat. Sport je zábava, nemá v něm jeden okrádat druhého,“ prohlásil Zycháček.

Na utkání Rajhradic se několikrát objevil, ale tam podezření nepojal. „Byl jsem tam asi třikrát, když postupovaly z okresního přeboru a měly opravdu nejlepší hráče. Asi je zaplatili, ani nebudu říkat z čeho. Ale dbal jsem dost na to, kdo tam byl nominovaný jako rozhodčí,“ doplnil předseda svazu Brno-venkov.