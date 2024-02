Na úvodní úrovni je hotovo. Okresní kolo ankety Deníku o nejoblíbenější fotbalový klub Rokycanska za rok 2023 ovládly Němčovice, které od čtenářů a svých příznivců získaly neuvěřitelných 40 451 hlasů, tedy více než polovinu všech rozdaných hlasů. Společně s nimi do krajského finále postoupily ještě Příkosice a Dobřív. Celkem bylo v okresním kole ankety Deníku rozdáno 70 272 hlasů, v kraji to bylo 234 494.

Dukla Němčovice ovládla okresní kolo ankety Deníku o nejoblíbenější fotbalový klub Rokycanska za rok 2023. | Foto: Deník/Václav Havránek

Krajské finále, kam kromě trojice nejlepších klubů z Rokycanska postoupily další tři týmy z Klatovska, Tachovska, Domažlicka a dvanáctka celků z Plzeňska, odstartuje na webu Deníku v pondělí 5. února v šest hodin ráno. Grandiózní finále potrvá až do konce února, tedy do 29. února do 23.59 hodin.

FC Dukla Němčovice.Zdroj: FC Dukla Němčovice

Hlasovat bude možné znovu opakovaně po pěti minutách, avšak hlasovat budou moc pouze přihlášení uživatelé, a to z toho důvodu, abychom zamezili zmanipulování ankety pomocí robotů. K tomu, abyste se registrovali, však není potřeba platit žádné předplatné. Stačí jen vyplnit e-mail, přihlásit se a podpořit svůj oblíbený tým hlasem. Vítěz pak od Deníku získá fešácký fotbalový pohár. Loňské vítězství obhajuje klub FK Okula Nýrsko z Klatovska.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

