Po vzoru kolegů z Hané spouštíme na webech okresních Deníků Plzeňského kraje fotbalovou soutěž fanoušků. Pandemie koronaviru sice sezonu amatérských soutěží předčasně ukončila, nicméně Deník se s tím nehodlá jen tak smířit. Fotbalový ročník 2019/2020 v krajském přeboru jsme se rozhodli dohrát. Byť trochu netradičně.

Diváci na stadionu Černic. | Foto: Deník / Martin Mangl

O co vlastně jde? Šestnáct týmů, které letos bojovaly mezi krajskou elitou, jsme rozhodili do dvou skupin po osmi. Ptáte se, jak jsme přišli na výběr jednotlivých osmiček? Vlastně náhodně. Aktéři prvních čtyř zápasů úvodního kola letošní sezony, jak jsou uvedeny na stránkách fotbal.cz, byli přiřazeni do skupiny A, zbylé týmy do skupiny B.