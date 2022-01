„Pokud se teď v zimě naskytne nová příležitost, budeme o ní jednat,“ přiznal Francouz. „Ale na druhou stranu jsme s Plzní druzí, jen bod za Slavií. Je tady navíc možnost stát se nejlepším střelcem ligy,“ doplnil zase argumenty pro setrvání.

„Dobře vím, že šance podepsat smlouvu s dobrým klubem z francouzské Ligue 1 nebo bundesligy je malá,“ naznačil Beauguel, že je realistou. Jak sám přiznal, sedí mu také spolupráce s koučem Michalem Bílkem.

„Trénoval mě už ve Zlíně, dal mi plnou důvěru a výsledek se dostavil. Vím, že i když se mi v zápase tolik nedaří, nevystřídá mě po hodině hry,“ přiznal Beauguel, že podobnou důvěru od předchozích koučů Pavla Vrby a Adriana Guľy necítil.

Hokejistům spravuje v Plzni výstroj fotbalový trenér Nykles

Když před dvěma lety přicházel, byl navíc v Plzni ještě Michael Krmenčík, pak zase klub koupil Zdeňka Ondráška. Až loni na jaře se stal Beauguel ve Viktorii útočníkem číslo jedna.

V článku také popisuje, jak se v 19 letech rozhodl opustit Francii a podepsal smlouvus tuniským Esperance, mluví o angažmá v nizozemském Waalwijku, ale i lásce k Olympique Marseille, jemuž fandí od útlého mládí.

„Kdyby mi zavolal můj agent a nabídl mi, že můžu jít do OM, neváhal bych. I kdybych měl být až třetím útočníkem,“ říkal Beauguel v rozhovoru s úsměvem.

Lokomotiva vyhrála potřetí v řadě, poradila si s rezervou USK

Dobře ví, že je to hodně nereálné, zato v Česku jeho popularita roste. Přitom on sám rozhodně nečekal, že by tady vydržel tak dlouho.

„Když jsem přicházel, říkal jsem si, že tady zůstanu maximálně dva roky,“ přiznal se fotbalista, jenž v barvách Dukly, Zlína a Plzně nastoupil do 179 ligových zápasů, v nichž vstřelil 57 branek.

„Nikdy v životě by mě nenapadlo, že tady zůstanu osm let,“ doplnil Beauguel.

Teď stojí před dalším klíčovým rozhodnutím. Nastane brzy čas pro změnu?