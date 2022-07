„Na úvod to byla těžká prověrka. Jsem rád, že jsme ji zvládli,“ prohlásil plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci po utkání. Odveta se hraje v plzeňské Doosan Areně v úterý 26. července od 19 hodin a viktoriánům stačí k postupu neprohrát. „Výsledek je dobrý, ale ještě není nic hotového. To utkání nebylo jednoduché, ani doma to nebude jiné,“ nabádal však kouč.

Utkání rozhodl Jan Kopic druhým gólem, který padl po parádní fotbalové akci, ale nepřekvapilo vás, že vystřelil levačkou?

(úsměv) Nepřekvapilo, Honza má levou nohu stejně dobrou jako pravou. Bylo to hezky sehrané, Honza to trefil ideálně. Dal gól ve správný okamžik, protože jsme chvíli předtím dostali vyrovnávací branku. Neprožívali jsme lehké chvíle.

Ale měl i hodně defenzivních úkolů, jak je zvládl?

Už v minulé sezoně odváděl svědomitě svoji práci směrem dozadu. Dneska to bylo podobné.

Viktoriáni vezou z Finska těsný náskok, rozhodla přesná rána Kopice

Tomáš Chorý sice proměnil penaltu, ale pak měl na noze druhý gól na 2:0. Nebudete mu vyčítat, že volil přihrávku?

Asi chtěl ještě vylepšit střeleckou pozici. Ale už jsem mu to říkal o půli, musí to na sebe vzít. Bylo to kousek od brány, s takovou situací musí hrotový útočník naložit lépe. Kdyby to proměnil, zase by výsledek vypadal jinak.

Nezdálo se vám HJK Helsinky silnější směrem dopředu, protože když jste na ně zatlačili měli v defenzivě skulinky?

Věděli jsme, že jim přišel nový hráč, který nastoupil na hrotu. Měli vepředu kvalitu, jsou silní, hrajou dobře tělem. Ale když jsme to pořádně zavřeli, nedostávali se tam. Jakmile však dostali prostor, uměli toho využít.

Tak jako při vyrovnávacím gólu. Kde se stala největší chyba?

To je těžké takhle hned po utkání říct. Musím se na to podívat na videu.

Ukázal vám první zápas ve hře Helsinek něco nového, co jste z videa nenastudovali?

Hodně měnili místa, to nám dělalo v první půli problémy. Ve druhém poločase jsme na to zareagovali a bylo to v tomhle směru lepší. Je to kvalitní mančaft, několikanásobný mistr Finska. Nemohli jsme si myslet, že to bude jednoduchého. Teď si to rozebereme na videu a věřím, že se na domácí zápas připravíme ještě lépe.

Plánujete být v odvetě aktivnější směrem dopředu?

Ještě uvidíme, jakou zvolíme taktiku. Hlavně, aby nám přinesla úspěch.

Věříte si na postup?

Soupeř ukázal kvalitu, má šikovné hráče, vepředu dva kvalitní útočníky. Ale já věřím, že to s pomocí fanoušků doma dotlačíme k výsledku, který nás posune dál.