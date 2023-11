V desátém dějství bylo na pořadu několik sousedských měření sil.

Mirošov – Příkosice 4:7 (2:4). V ligovém zápase ve Zlíně bylo k vidění čtrnáct gólů a na jihu Rokycanska nezůstali o moc pozadu. Čechie plnila roli favorita a vedla rychle 3:0 (Kapoun, Krátký, Kulišan). Jenže ve 31. minutě musel pod sprchy příkosický Třeška a vzápětí Shorný z penalty snížil. Proti byl ve 41. minutě Pražák, ovšem hned na to korigoval Michal Hrabák.

Po změně stran upravil na 2:5 Kapoun a pak se dostal dvakrát ke slovu mirošovský bomber David. Mezi jeho trefami padla další červená karty, adresátem byl hostující Pour. Příkosice válčily jen v devíti, přesto je rozjásal v 72. minutě znovu Pražák. O jednoho muže méně končili i domácí, když se v 83. minutě pakoval z trávníku Michal Hrabák a tečku za soubojem udělal v 90. minutě Bajanaru.

FOTO, OHLASY: Radnice podlehly Holýšovu. Aubrecht: Soupeř vyhrál zaslouženě

Raková – Hrádek 7:2 (3:0). S tříbodovým odstupem za vedoucím tandemem pokračuje Raková. Soupeře načala až od 25. minuty a do přestávky skórovali Makkai, Bartoš i Pliml. Po změně stran pálil do černého Jan Šilhánek a Hrádek odpověděl Valdhansem. Jenže Pliml se Šilhánkem se opět zapsali do střelecké listiny a až za stavu 6:1 korigoval Zrno. Poslední slovo měl domácí Jakub Procházka.

Břasy – Holoubkov 7:0 (4:0). Keramici svého protivníka nešetřili. Po Hendrychově vedoucí brance se prosadil třikrát Pfeifer a ani po návratu z kabin Primalex v rozletu neustával. Dvakrát se trefil Dlesk, jednou Holeček.

Radnice B – Skomelno 3:0 (0:0). Hosté, kteří to měli jen přes kopec, se drželi první půli. V 55. minutě je načal Kofroň a po něm se prosadili Hanych i Otto.

I. B třída: Béčko Rokycan ve šlágru přehrálo Město Touškov, uspěly i Strašice

Cheznovice – Těškov 4:1 (2:1). Moulis zajistil domácím klid slepenými góly ve 4. a 6. minutě. Dongres sice z penalty snížil, ovšem favorita to nerozhodilo. Veverka s Pěnkavou po změně stran pojistili očekávaný zisk FC ´96.

Dobřív – Kakejcov 7:2 (3:1). Rušné utkání, hned se čtyřmi pokutovými kopy. Fanoušky Sokola rozjásali v úvodu Krákora se Sekyrou, ale Svitek z penalty snížil. Těsně před odchodem do kabin se o dvoubrankový náskok domácích postaral Sekyra. Borci pořádajícího klubu se uklidnili a po přestávce vládli. Šťastný z pokutového kopu, Švejda, Kreidl znovu z penalty a Filip Koudelka rozvlnili síť Slavie, za níž korigoval opět Svitek z penaltového puntíku.