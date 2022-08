Povzbuzení jasnými výhrami proti Domažlicím se rozjeli divizní dorostenci FC Rokycany k dalšímu derby. Vyšlo to jen mladším fotbalistům.

Starší dorost: FC Rokycany prohrál v Přešticích 0:2, když inkasoval v závěru prvního poločasu. Tlak po změně stran obrat nepřinesl.

Mladší dorost: Rokycany do 17 let zdolaly Přeštice 2:1, ačkoliv po půli prohrávaly. V 50. minutě srovnal Tichý a v 83. rozhodl Beneš.

Příští kolo: v sobotu od 10 a 12.15 hodin se Rokycany střetnou doma s FC Táborsko B (rozhodčí Duda).

Starší žáci

Výjezd do Vlašimi se zamlouval jen FC do 14 let. Zdolal Středočechy 3:1, ale možná vyhraje kontamačně 3:0, neboť domácí postavili staršího hráče.

Rokycanská patnáctka utrpěla debakl 0:10.

Mladší žáci

Mezi fotbalovou elitou se pohybují i benjamínci FC Rokycany v lize do 13 a 12 let. Úvod se týkal dvou domácích zápasů.

U13: Rokycany hostily vrstevníky SK Petřín a prohrály těsně 6:7, když rozhodující branku inkasovaly v závěrečných vteřinách. Dvakrát se prosadili Kočí a Riedlbauch, jednou Šperl i Bureš.

U12: první prověrka dopadla pro FC krutě. Petřínu podlehl 0:33 (0:16).

V neděli ráno cestují Rokycany do Plzně za Viktorií.