V sobotu: Rokycany mají znovu výhodu domácího prostředí. Od 15.30 hodin si to rozdají s Berounem a tentokrát je v pozici favorita FC.

Zde je názor trenéra hostů Jindřicha Tichaie: „Na těžkém terénu, který nevyhovoval naší kombinační hře, jsme začali dobře a ve 3. minutě Brandner hlavou po přímém kopu Kladrubského otevřel skóre. Hra byla vyrovnaná, ale bez šancí. Domácí vyrovnali z nákopu a dobrého centru na volného Procházku. Ještě do půle znovu Kladrubský posadil z rohu míč na hlavu Bízka a vedli jsme 2:1. Po půli se obraz nezměnil, domácí ale dvěma góly otočili zápas. To samé se ale pak povedlo nám a vezeme si domů cenné tři body po výhře 4:3.“

Po obrátce střelecké hody pokračovaly. V 57. minutě prostřelil mezi nohama gólmana Budějovic Kramer a krátce na to šly Rokycany do vedení zásluhou Korandy! Dynamo zavelelo k obratu a byl u toho opět zkušený Brandner. Vyrovnal a pět minut před koncem sledoval, jak se prosadil spoluhráč Polanský.

FC Rokycany - Budějovice B 3:4 (1:2). Jihočeši začali svižně a hned ve čtvrté minutě se ujali vedení Brandnerem (na soupisce prvního týmu Dynama). Domácí to nezabalili a ochozy rozjásal Procházka. Jenže soupeř okamžitě reagovala do kabin odcházel spokojenější.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.