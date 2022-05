Němčovice – Líšná 3:1 (0:0). Po dlouhé době dorazil na sever delegovaný sudí a první gól uznal až ve 47. minutě, kdy se prosadil domácí Vukovič. Vzápětí sice Kinzler srovnal, leč Cimbota a v 84. minutě Lukáč rozhodlo třech bodech pro Duklu.

Strašice B – Břasy 0:7 (0:4). Šlágr kola, v němž záloha Spartaku neuhlídala autora čtyř gólů Pfeifera. Jednou se trefili Hendrych, Filmak a Goth.

Příkosice B – Zbiroh B 12:1 (1:1). Hned ve čtvrté minutě musel do sprch po dvou žlutých kartách domácí Pražák a ve 38. minutě ho následoval zbirožský Cafourek. Druhá půle, to bylo sólo Matouška, který pálil přesně šestkrát. Po dvou gólech přidali Krátký a Kravařík, po jednom Lukeš se Šmídem. Hosty poslal do vedení Frühauf.

Mirošov B – Volduchy B 4:4, penalty 4:3. Kdo neviděl, neuvěří. Hosté vedli ve 37. minutě 0:4 (dvakrát Rieger, jednou Šponar a Aubrecht), jenže Mirošovští to nezabalili. Hrabák, Shorný, Pařízek a v 85. minutě Boháč zařídili dělbu bodů. Domácí navíc nastalou euforii přetavili v zisk druhého bodu.

Dobřív B – Lhota pod Radčem 1:2 (0:2). Oba Janotové skórovali za hosty a ažv 85. minutě snižoval David Šimonovský.

Aktuální tabulka: 1. Břasy 39, 2. Volduchy B 35, 3. Lhota pod Radčem 25, 4. Dobřív B a Strašice B po 24, 6. Příkosice B 22, 7. Líšná 14, 8. Mirošov B 10, 9. Zbiroh B 9 a 10. Němčovice 8 bodů.

O víkendu: v sobotu od 14.00 Zbiroh B – Sokol Dobřív B a od 17 hodin Lhota pod Radčem – Líšná i Břasy – Mirošov B.

V neděli od 17 hodin Volduchy B – Příkosice B a Strašice B – Němčovice.