Jen tři dny se hřály Strašice B na výsluní okresní soutěže mužů v kopané. Po víkendové remíze (a mohlo být ještě hůř) je však bodově dostihla Březina.

V Mirošově při utkání s Němčovicemi (ve žlutém) gól nepadl. Atmosféra však byla skvělá. | Foto: Jiřina Vašková

Březina – Zbiroh B 5:0 (2:0). Průběh jediného sobotního utkání negativně ovlivnilo těžké zranění domácího hráče. Aktéři i fanoušci vyhlíželi příjezd vozu záchranné služby a až po odjezdu sanitky se pokračovalo. Domácí udeřili dvakrát v závěru první půle (Drapák a Kozub), aby po změně stran dominovali. Znovu Kozub a po něm Drapák i Valenteje poslal zálohu TJ Město domů s debaklem.

Mirošov B – Němčovice 0:0. Hrálo se v parádní divácké kulise, vytvořené Fan klubem Dukly. A protože se přidali i jižané, bylo se na co dívat a co poslouchat. Jen to fotbalové koření scházelo…

Dobřív B – Lhota 2:3 (1:3). Týmu od Radče vyšel první poločas. Ujali se vedení Albertem a přestože Košťálek srovnal, prosadili se za hosty Barza s Cibulkou. Po změně stran snížil Dvořák, ale Sokolu přistřihla křídla pozorná obrana hostů.

Břasy B – Strašice B 2:2 (1:1). Primalex vstoupil do souboje s nekompletním lídrem namotivovaný a hned v 5. minutě to potvrdil vedoucí gól Trinera. Spartak odpověděl těsně před odchodem do kabin Planetou a dění po přestávce ovlivnila červená karta pro domácího exligistu Velkoborského. Břasy B to nevzdaly a jejich úsilí korunoval znovu Triner v 86. minutě! Dvě minuty na to po rohu srovnal Pospíšil a v koncovce se domácí tuze zlobili na sudího, že neposoudil ruku obránce ve zdi jako penaltovou.

Příkosice B – Volduchy B 2:2 (0:2). Na jaře rozjetou rezervu TJ přibrzdila až Čechie. Prohrávala sice po 45 minutách po dvou zásazích Vávry, ale hned ve 47. minutě snížil Šmolík a v 89. zajistil dělbu bodů Mošna.

Aktuální pořadí: 1. Březina 26, 2. Strašice B 26, 3. Němčovice 21, 4. Břasy B a Příkosice B po 20, 6. Volduchy B 17, 7. Zbiroh B 11, 8. Lhota 10, 9. Mirošov B 9 a 10. Dobřív B sedm bodů.

O víkendu: v sobotu od 14.30 Němčovice – Volduchy B, Lhota pod Radčem – Mirošov B, Březina – Příkosice B.

V neděli od 17.30 Zbiroh B – Břasy B a Strašice B – Dobřív B.