„Ještě je pár dnů. Uvidíme, jak na tom budou,“ nechtěl trenér Michal Bílek poodkrýt karty před jarní ligovou premiérou. V ní mají viktoriáni soupeři oplácet podzimní porážku z Mladé Boleslavi.

„Nevzpomíná se mi na to dobře, nebylo to zrovna příjemné období,“ připomněl 23letý záložník plzeňského klubu Pavel Bucha, že pár dnů předtím vypadli viktoriáni po porážce 0:3 s CSKA Sofia z evropských pohárů.

Teď tedy prahnou po odvetě. „Budeme se to snažit Hradci vrátit a doma je porazit,“ prohlásil Bucha a připojil, co by mohlo na houževnatého soupeře platit.

„Vsadíme na naši poctivou hru, být silní na balonu, vyvinout na soupeře tlak, abychom si vytvářeli šance. Ale musíme si pohlídat zadní vrátka. Hradec má vepředu šikovné, rychlé kluky. Musíme si na ně dát pozor,“ varoval Pavel Bucha, který zmínil i náročný los v úvodu jara.

Po Hradci jedou viktoriáni dvakrát ven – na Spartu (13. února) a do Českých Budějovic (19. února). „O to důležitější bude, abychom vstoupili do jara vítězně,“ dodal mladý záložník Viktorie Plzeň.

Zápas v Plzni bude jistě emotivní i pro trenéra soupeře Miroslava Koubka, který dovedl v roce 2015 viktoriány k mistrovskému titulu.

Plzeň vs. Hradec

Neděle 6. února, 18 hodin

Doosan Arena, Plzeň

Přímý přenos O2 TV

Rozhodčí: J. Machálek – P. Caletka, D. Vodrážka (L. Szikszay)

Předpokládaná sestava Viktorie Plzeň: Staněk – Havel, Pernica, Hejda, Sýkora – Kalvach, Bucha – Šulc, Čermák, Mosquera – Chorý.

Nejistý start: Beauguel (svalové zranění), Řezník (zranění)

Absence: Pachlopník, Koželuh, Míka (dlouhodobé zranění)