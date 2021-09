Mladí fotbalisté FC Rokycany startují v republikových soutěžích.

Dorostenci FC usilovali marně o premiérový zisk ve druhé lize. FC Rokycany - SK Petřín Plzen 3:4, kategorie U19 | Foto: Deník/Václav Havránek

Česká liga dorostu: druhá nejvyšší soutěž se týkái mladíků z Husových sadů. V neděli odpoledne hostili plzeňský SK Petřín a zápasy to byly hodně nervózní. Zejména celky do 19 let si nic nedarovaly a soupeř vyhrál těsně 3:4 (za domácí dvakrát Titl, jednou Sebastian Horváth).