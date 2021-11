Divizní fotbalisté Slavoje Mýto si atraktivnější závěr podzimu přát nemohli. Do areálu na Letné dorazil Lom. Druhý celek průběžného pořadí, který stíhá vedoucí Přeštice a chtěl bodovat naplno.

Divizní Slavoj remizoval s Lomem 1:1 | Foto: Deník/Václav Havránek

Domácí to neměli od rána jednoduché. Přes nepříznivé klimatické podmínky udělali maximum při přípravě hrací plochy, ale husté mlze neporučili. Naštěstí se nechal svatý Petr přemluvit a po poledni vysvitlo příjemné sluníčko. To už se vraceli zástupci Slavoje z plzeňské radnice, kde poblahopřáli Danielu Skopovému ke vstupu do manželského života. „Nastupuje v základu, ale tentokrát dostala přednost významná životní událost. Ženich slíbil, že kluky bude sledovat na dálku,“ usmívala se klubová sekretářka Simona Dongres Lacová.