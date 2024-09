Do tří výkonnostních skupin jsou na Rokycansku rozdělena fotbalová družstva dorostenců. Divizi absolvuje FC Rokycany v kategoriích do 19 a 17 let. V krajské soutěži nastupují mladíci Mýta a Radnic, zatímco pro šestici Strašice/Dobřív, Raková/Mirošov, Volduchy, Holoubkov, Příkosice/Hrádek a Zbiroh je určen městský přebor v Plzni.

Divize: Rokycany hostily v minulém kole Táborsko B a byl z toho jen bod za remízu FC do 19 let v poměru 1:1. Sýkora zajistil domácím vedení v 53. minutě, jenže Jihočeši patnáct minut na to srovnali. Sedmnáctka FC prohrála 0:3, když všechny branky inkasovala během úvodních třiceti minut. V sobotu 7. září se oba rokycanské týmy přesunou do Třeboně.

Krajská soutěž: Radnice ve fúzi se Skomelnem nastupují ve skupině D a připsaly si druhé vítězství. Porazily Horní Břízu na jejím hřišti 4:1. Soupeř se sice ujal vedení, ale třikrát Löwenhöffer a jednou Fišer stav otočili.

Slavoj Mýto bojuje v oddělení C a po dvou nezdarech (v nepomuku a na Letné) konečně bodoval. Zvítězil v Žákavě 4:1 (dvakrát Nový, jednou Mackovič a Jarolím).

V neděli od 10 hodin Mýto kope doma s Blovicemi a Radnice vyrukují ve stejném čase na Kožlany/Čistou.

Městský přebor: ve šlágru 3. kola Volduchy podlehly Starému Plzenci 2:3 (Šponar a Novák). Příkosice/Hrádek neuspěl v duelu se Strašicemi/Dobřívem, když prohrál 2:4 (Ševčík z penalty, Koželoušek - Lang z penalty, Bouda a dvakrát Štokr).

Holoubkov zdolal Zbiroh 2:0 (Černý, Daniel Denisov) a Raková utrpěla debakl 1:9 s Chrástem (Vašík).

V neděli 8. září od 10 hodin Zbiroh hostí Příkosice/Hrádek a ve stejném čase Strašice/Dobřív přivítají Rakovou/Mirošov. Holoubkov jede do Plzence a Volduchy do Chrástu.