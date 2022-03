Premiéra v Husových sadech se nepovedla,a to pětibrankový debakl s Lomem. Ale pak přišla nečekaná remíza v Přešticích. Po výhře s Katovicemi však následoval bodový půst a tým se propadl do spodních pater. „Až někdy v osmém kole jsme začali vyhrávat. Jenže co je to platné, když závěr podzimu nás opět zastihl v útlumu. Rozhodně jsme měli na to získat o čtyři až pět bodů víc,“ je přesvědčen trenér Milan Dejmek.

Lednový start nenáviděného přípravného období se odehrával v domácím prostředí Husových sadů. Mužstvo využívalo nový umělý trávník a mělo dohodnuto několik přátelských měření sil. Když už jsme u nich, nepostrádala občas humorný nádech. Do Prahy za Aritmou přijel FC nejprve zbytečně a vyšel až druhý pokus. Stejně tak byla dramatická cesta (plná objížděk) do Mostu. Právě tahle utkání lodivod považuje za vypovídající: „Zatímco na Aritmě to byl propadák, v severních Čechách jsme výborným výkonem zaskočili jednoho z adeptů na postup.“

Zpestřením bylo čtyřdenní soustředění v Úborsku na Klatovsku.

Rokycany znovu čekal nesmírně těžký los. Posuďte sami: po úvodu v Lomu přijde tuto sobotu na řadu domácí krajské derby s Přešticemi a výjezd na horkou půdu do Katovic. Ani dál to nebude jednoduché (Klatovy, Mýto atd.), jenže v republikové soutěži si soupeře vybírat nelze. Pohyb v kádru nebyl nijak dramatický. Z Radnic se vrátil David Kroc, jenže kvůli zaměstnání dohání tréninkové manko. Opačným směrem pak zamířil Ineman a opět je v tom pracovní zaneprázdnění. „S tréninkovou morálkou jsem spokojen. Nepodcenili ji a makali poctivě,“ pochválil lodivod hráče.

Cíl pro jaro je dostat se co nejdříve do klidných vod tabulky. Dejmek nezapomíná ani na spolupráci s rezervním družstvem (I. A třída) a předpokládá, že by ho méně vytížení hráči pravidelně posilovali. Není vyloučen ani opačný pohyb mladých hráčů.