Starší žáci FC Rokycany do 15 let (v zeleném).

Začínali v Berouně, kde devatenáctka FC vykopala bod za remízu 1:1 (Štucaur) a mladší dorost tu prohrál 1:3 (Zajíček).

2. kolo: Rokycany stoprocentně zužitkovaly výhodu domácího prostředí. Starší dorost zdola houževnaté Přeštice 1:0, když rozhodl Sýkora po Jedličkově přihrávce.

FC do 17 let stejného protivníka zdolal 3:1 a rozhodl razantním nástupem v prvním poločase. Postupně skórovali Smeták z penalty, Ciompa a Zýka.

3. kolo: výlet do vzdáleného Jindřichova Hradce se našim mladíkům nezamlouval. Dorost FC do 19 let nedaleko proslulého rybníku Vajgar prohrál těsně 1:2 (až při dvoubrankové ztrátě snižoval Stejskal).

Rovněž sedmnáctka Rokycan podlehla domácím 1:2 a ve 45. minutě vyrovnával Baranec. Jenže hned v nástupu do druhé půle si dal Špelina vlastní gól a na výsledku se už nic nezměnilo.

V sobotu 31. srpna: Rokycany přivítají ve svém areálu Táborsko B - devatenáctka v 10 a sedmnáctka ve 12.15 hodin.