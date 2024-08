Fotbalisté nabízejí atraktivní víkendové menu na okresních trávnících. Podle předpovědi počasí by si teploty nad třicet stupňů měly odpočinout, takže podmínky pro hráče a diváky nebudou až tak vysilující.

Krajský přebor mužů: po debaklu 1:5 s Rapidem Plzeň má Slavoj Mýto co napravovat. V neděli od 18 hodin přivítá na Letné soupeře z Nepomuku.

Okresní přebor mužů: startuje nový ročník, opět s dvanácti účastníky. Na solidní uplynulou sezonu určitě chce navázat Dobřív, ve vyšších patrech hodlá pokračovat Raková a k favoritům řadíme i Mýto B.

V sobotu od 17.30: Dobřív - Cheznovice, Radnice B - Mirošov, Kakejcov - Raková, Březina - Mýto B a Hrádek - Strašice B. V neděli od 17.30 Holoubkov versus Skomelno.

Divize dorostenců: v sobotu od 10 hodin FC rokycany hostí Přeštice v kategorii U19 a od 12.15 si to rozdají naděje obou klubů do 17 let.

Přebor Plzně - města dorostenců: mládežníci z Rokycanska jsou zařazeni do jedné ze dvou skupin a zde je úvodní kolo: Volduchy - Raková/Mirošov (sobota od 15), Holoubkov - Strašice/Dobřív (neděle ve 14.30). Spojený celek Příkosic a Hrádku zamíří v neděli do Starého Plzence a zápas Chrást - Zbiroh se uskuteční až 10. září.

Přátelský: ženy TJ Hrádek si ke generálce na ČFL pozvaly Klatovy (sobota od 10.30). V neděli s výkopem v 17 hodin se muži Čechie Příkosice střetnou doma se Žákavou B.