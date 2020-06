Další zápas Memoriálu Matěje Strejčka se nepovedl fotbalistům Slavoje Mýto. Utrpěli doma debakl s účastníkem ČFL.

Slavoj Mýto - Jiskra Domažlice 2:10 | Video: Deník

Slavoj Mýto – TJ Jiskra Domažlice 2:10 (1:5)

Byli to domácí, kteří šli do vedení. V 5. minutě se trefil odchovanec Domažlice Martin Buršík. Po autovém vhazování na zadní tyč k němu propadl míč a bylo to 1:0. Ve 13. minutě vyrovnal na 1:1 Dan Černý, když si vyměnil přihrávku s Mužíkem a mířil z hranice šestnáctky na zadní tyč. V 16. minutě střela Skopového zasáhla ruku domácího hráče a kopala se penalta. Brankář Vild si vybral jeden z koutů branky, ale Došlý se trefil doprostřed na 1:2. Za pět minut prošel Bauer přes dva hráče, naservíroval přihrávku Kropáčkovi a bylo to 1:3. Kanonáda Chodů pokračovala. Ve 25. minutě se po rohovém kopu Slavoje dostali Mužík s Došlým do brejku a Došlý obešel i Vilda - 1:4. Poločasový výsledek 1:5 stanovil Skopový po zaváhání zadáků.