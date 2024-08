Fotbaloví příznivci se dočkali. Předzvěstí horkého podzimu bylo předkolo MOL Cupu a FC Rokycany v něm zdolal Senco Doubravka 4:3. Nyní vyhlíží soupeře pro první kolo a kromě toho se soustřeďuje na sobotní výkop divizní skupiny A. Do Husových sadů přijede rezezeva Jiskry Domažlice, výkop je v 10.30 hodin. Bojovalo se však i na dalších frontách:

RADNICE - v pátek večer hostili borci TJ Sokol posíleného protivníka z Berouna. Středočeši, startující v 1. A třídě, by se rádi vrátili do přeboru a vyhráli těsně 3:4 gólem ze závěrečné minuty. Radničtí vyrážejí k premiéře nejvyšší regionální soutěže v sobotu do Horní Břízy.

MÝTO - dalším účastníkem přeboru je Slavoj Mýto. V generálce porazil SSC Bolevec 5:2 a v neděli večer se představí na trávníku Rapidu Plzeň. Záloha Slavoje podlehla Vejprnicím B 3:4.

ROKYCANY - starší dorost FC Rokycany nejprve deklasoval muže Spartaku Strašice 5:0 a v neděli chlapi FC Rokycany B zdolali Aritmu Praha B 3:1. Na 1:1 srovnával nádhernou ranou David Kroc, samostatný únik proměnil ve druhé půli Pergl a tečku za utkáním napsala další úžasná trefa ze třiceti metrů. Postaral se o ni Šimon Dobrý. V prvním kole 1. A třídy přivítá rezerva FC v sobotu od 14 hodin Kdyni.

DOBŘÍV - turnaj Dobří se dobře baví oslovil tři týmy. Dva byly domácí a Sokol A rozdrtil Sokol B 5:0. Obě dobřívská družstva se však musela sklonit před vítěznou Dobříčí z Prahy - západu.