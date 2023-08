Pohárový souboj proti Sencu přinesl realizačnímu týmu i hráčům zajímavá zjištění. Na rozdíl od jarního existenčního souboje, kdy měl tým z předměstí Plzně převahu a vyhrál s jistotou 2:0, šlo tentokrát o podstatně vyrovnanější konfrontaci. Doubravka se sice ujala vedení, ale snaha domácích byla vyslyšena v 89. minutě, kdy srovnal Procházka. V nastavení, ovlivněném nepřízní počasí, to dlouho vypadalo, že stav 1:1 vydrží. Přišla však 120. minuta a v ní rozhodující zásah hostů z přímého kopu.

Rokycany, které se v divizní skupině A zachránily až pět minut po dvanácté, se nyní soustředí na zápasy o body. Premiéra na plzeňských Slovanech nebude jednoduchá. Soupeř (zdolal v MOL Cupu těsně 2:1 Cheb) chce opět usilovat o medailové příčky.

V Husových sadech se soustřeďují i na mládež. Divizní dorost má před sebou dvě středeční generálky (mužstvo do 19 let jede do Spáleného Poříčí, sedmnáctka kope od 18 hodin v Rakové s Královým Dvorem) a v sobotu ostrý start. V domácím prostředí proti Povltavské FA s výkopy ve 14 a 16.15 hodin.