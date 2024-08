Na start nové sezony se klub z Husových sadů chystá pečlivě. Nejen v kategorii mužů, ale napilno mají také mládežnické celky. V úterý večer například FC do 17 let podlehl staršímu dorostu z Králova Dvora těsně 3:4 a na sousedním trávníku vstřebávali další tréninkovou jednotku benjamínci do 12 a 13 let. Rovněž tahle družstva budou brázdit sousední kraje.

Vraťme se ale k dospělým. Divizní kádr se potká hned s pěti soupeři z Plzeňského kraje a kromě toho s protivníky z jižních, středních Čech i z Prahy. Premiéra s rezervou Jiskry Domažlice je na pořadu 10. 8. od 10.30 a Rokycany chtějí zužitkovat výhodu domácího prostředí. O týden později - ale už v pátek 16. srpna - vyrazí naši zástupci do areálu Senca Doubravka a fanoušci je mohou podpořit od 18 hodin. Kolotoč se však nezastaví, takže už v úterý 20. 8. čeká Rokycany náročná pohárová zkouška. V prvním kole MOL Cupu jim los přisoudil FK Příbram. Bývalého účastníka první a druhé ligy, který po tragickém jaru a smolném vyvrcholení spadl až do třetí nejvyšší soutěže.

A teď k 1. A třídě. Záloha FC se vrací po ročním pobytu o soutěž níž a chce hrát důstojnou roli. Hodně mladý kádr přesvědčil o svých kvalitách v přípravě a sobotní úvod proti Kdyni (vítěz vedlejší skupiny 1. B třídy) to může jen potvrdit. Diváci to mohou zhodnotit od 14 hodin, takže se jim nevyplatí po divizním střetnutí ani odjet domů. V restauraci na stadionu je totiž pro ně přichystané zajímavé menu!