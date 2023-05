Od května do června se v České republice opět konají náborové aktivity pro přilákání nových dětí na fotbalové trávníky.

Fotbalové nábory | Foto: FAČR

Zpravidla na úrovni klubů a asociace pro ně opět připravila možnost organizace akcí s podporou FAČR. Včetně návodů, jak tyto pořady připravit a realizovat třeba bez příspěvku asociace. Na webových stránkách FAČR jsou volně ke stažení propagační materiály (plakáty, motivační dopisy), které pomohou k lepší a atraktivnější propagaci aktivit.

V případě zájmu o organizaci podpořené akce ze strany FAČR (turnaj 3+0 pro MŠ s doprovodnými aktivitami – viz Manuál pro organizátory), které musí proběhnout do 9. června, mohou zájemci kontaktovat GTM trenéra okresu Matěje Spěváčka (721 020 036), který při realizaci podá pomocnou ruku. Včetně rad při zajištění následného vyúčtování finanční podpory do výše 5000 Kč za akci.