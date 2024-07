Rozšířit počet účastníků okresního přeboru v kopané na čtrnáct chce sportovně technická komise OFS Rokycany. Myšlenku však zkomplikoval neplánovaný postup Primalexu Břasy do regionální I. B třídy. Druhý tým uplynulé sezony tak doprovodí vítězné Příkosice, na hřišti se s nimi v příští sezoně ale nepotká.

Celky z Rokycanska hrají ve dvou ze tří skupin I. B třídy. Strašice a nováček z Příkosic budou jezdit ve skupině B do Spáleného Poříčí, Bolešin, Starého Plzence, Chanovic, Mochtína, Blovic, Losiné, Švihova, Hrádku u Sušice, Přeštic, Hradešic a Strážova.

Ve skupině C budou hrát Volduchy, Břasy a Zbiroh a s nimi Rapid Plzeň B, Město Touškov, Ledce, Chrást, Mladotice, Úněšov, Horní Bříza B, Bolevec, Slovan Plzeň, Vejprnice B a Plasy.

Záloha divizních Rokycan se vrací do I. A třídy a také zde došlo k hromadným přesunům. Soupeři jí budou Tlumačov, Stříbro, Dobřany, Horažďovice, Smíchov, Košutka, Kralovice, Měcholupy, Malesice, Chotěšov, Luby, Kdyně, Žákava, Sušice a Černice.

Páteční losování soutěží PKFS se týkalo i týmů Radnic a Mýta v krajském přeboru dospělých. Soutěž to bude zajímavá kvůli pádu dvou divizních družstev i příchodu čtyř nováčků z I. A třídy. Okresní tandem se podívá do Klatov, Holýšova, Nýrska, Tachova, Kaznějova, za Rapidem Plzeň, do Nepomuku, Kolovče, Horní Břízy, Zruče, Horšovského Týna, Chlumčan, Křimic a Lhoty.

V mládežnických soutěžích je Rokycansko zastoupeno minimálně. Konkrétně jde o krajskou soutěž dorostu, kde byly vytvořeny čtyři osmičlenné skupiny. Ve skupině C je Mýto společně se Spáleným Poříčím, Smíchovem, Nepomukem, Blovicemi, Radkovicemi, Žákavou a Letnou. Ve skupině D startují Radnice a s nimi Horní Bříza, Kaznějov, Mladotice, Plasy, Bolevec, Kralovice a Kožlany.