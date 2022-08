V úvahu připadají nejrůznější scénáře.

Atraktivnější skupiny vypadají třeba takto:

Paris Saint-Germain, Liverpool, Dortmund, Plzeň.

Real Madrid, Chelsea, Inter Milán, Plzeň.

Hratelnější skupiny vypadají třeba takto:

FC Porto, Lipsko, Šachtar Doněck, Plzeň.

Ajax Amsterdam, Sevilla, Salcburk, Plzeň.

Soupeř z Německa fanoušky láká kvůli vzdálenosti. Doslova za humny je Lipsko (250 kilometrů), nejdelší výjezdy by byly na západ (Portugalsko a britské ostrovy). A třeba ukrajinský Šachtar plánuje hrát zápasy ve Varšavě.

Opakování zápasů z minulosti?

„Kluci jsou frajeři, navázali na naše předchozí postupy. Jsou to kamarádi i mimo fotbal, makají jeden za druhého a teď jsou za to odměněni,“ řekl David Limberský, který jako hráč zažil všechny tři předešlé účasti Plzně v Lize mistrů.

Podobně hovoří i další osobnosti. „Přál bych si, aby Viktorka dostala do skupiny soupeře, kteří budou atraktivní pro fanoušky. Já bych bral Dortmund, ještě tady nebyli PSG a Liverpool,“ zmínil někdejší fotbalista a nyní agent Luděk Kopřiva. „Sním o opakování zápasů s Realem Madrid nebo Manchesterem City, protože to jsou špičková mužstva nabitá hvězdami,“ dodal Zdeněk Michálek, který pamatuje mač Plzně s Bayernem Mnichov v roce 1971.

Los, k němuž dojde ve čtvrtek (od 18 hodin) v Istanbulu, má svoje pravidla.

Do prvního koše patří vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy plus šampioni nejlepších evropských soutěží. V dalších koších jsou celky seřazeny podle koeficientu (svých úspěchů v minulých letech), přičemž Plzeň je logicky na samotném chvostu.

Pořád platí i geografická výjimka. Ve skupině se nemohou potkat dva kluby ze stejné země (vyloučeny jsou tedy skupiny Bayern Mnichov, Lipsko, Dortmund nebo AC Milán, Juventus, Inter Milán).

Finanční injekce a znovu dilema

Na západě Čech ovšem neřeší jen nadcházející los. Tématem mezi fanoušky jsou i štědré odměny, které Liga mistrů přináší. Kromě bonusu za postup (15,64 milionů eur - zhruba 385 milionů korun) a následného, dosud nevyčísleného balíku za televizní přenosy je tady ještě jedna zajímavá položka. Účastníci dostávají peníze navíc na základě koeficientu UEFA.

Plzeň na tom není tak špatně - už teď má jisté 31. místo (z 32 klubů), za které by inkasovala 2,274 miliony eur - 56 milionů korun navrch. Pokud by ve středu z play-off postoupily všechny tři v uvozovkách slabší týmy - Rangers, Bodo a Trabzonspor, přistálo by na bankovní účet Viktorie celkem 140 milionů korun.

Plzeňský boss si vyšperkoval parádní den. Narození dcery a postup do Ligy mistrů

Další sumy závisí na výsledcích na hřišti. Za vítězství je 2,8 milionů eur, remíza znamená 930 tisíc eur. Případný postup do osmifinále by vystřelil jackpot, 9,6 milionů eur.

I proto se debatuje o soupeřích. Kdo říká, že by Plzeň nemohla uspět (nebo alespoň ze třetího místa přejít do Evropské ligy)?

Tento počin se hráčům v červenomodrých dresech povedl dvakrát - naposledy v sezoně 2018/2019, kdy pod koučem Palem Vrbou posbírali sedm bodů (a tehdy také dvakrát utržili debakl 0:5).



Složení košů před losem základních skupin:



1. koš: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, AC Milán, Bayern Mnichov, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax Amsterdam

2. koš: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus Turín, Atlético Madrid, FC Sevilla, Lipsko, Tottenham

3. koš: Borussia Dortmund, Salcburk, Šachtar Doněck, Inter Milán, Neapol, Benfica Lisabon, Sporting Lisabon, Bayer Leverkusen

4. koš: Glasgow Rangers/PSV Eindhoven, Dinamo Záhřeb/Bodo Glimt, Olympique Marseille, FC Kodaň/Trabzonspor, Bruggy, Celtic Glasgow, Viktoria Plzeň, Maccabi Haifa