Fotbal v Radnicích žije 100 let. Slavil s ligovými celebritami

Den Radnic, to byl mohutný proud třídenních akcí a pořadů. Významně se zapojili sportovci, protože fotbalu ve městě je letos sto let a píše další skvělé pasáže do klubové kroniky.

Fotbal v Radnicích slavil 100 let. | Foto: Deník/Václav Havránek, Jaroslav Kreisinger