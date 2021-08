Nabitý program 5. kola divizní skupiny A odstartuje už v pátek večer atraktivní konfrontací s pikantní příchutí derby. Od šesti hodin nastoupí ke svému dalšímu zápasu v nové sezoně čtvrté nejvyšší domácí soutěže fotbalisté Slavoje Mýto, a to na půdě okresního rivala z Rokycan. Očekává se nesmírně vyhecovaná partie, navíc s parádní diváckou kulisou.

Slavoj Mýto - Viktoria Mariánské lázně 3:0 | Foto: Deník/Václav Havránek

Říká se, že okresní derby nemívá favorita. A to si myslí i kouč Mýta Luboš Vašica, i když… „Jasného asi ne, ale i přesto za mírného favorita považuji Rokycany, protože hrají doma. My jsme tam v posledních letech navíc hráli dvakrát a pokaždé jsme prohráli. Svazovala nás nervozita a na naší hře to bylo znát,“ ohlíží se Luboš Vašica za předchozími nezdary na půdě svého pátečního soka. Zároveň ale věří, že teď to bude jinak. „Doufám, že se z toho kluci poučili a nyní to bude úplně jiný zápas,“ přeje si zkušený kormidelník.