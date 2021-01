Valná hromada bude v únoru

Rokycansko – Vrcholné fotbalové sněmování okresního svazu se posunuje. Z původního termínu 28. ledna na závěr února s tím, že dodrženy musí být všechny požadované termíny (vyhlášení plus návrh kandidátů čtyři týdny předem).

Pro stávající výkonný výbor OFS Rokycany je vhodným datem poslední únorový týden. Což obnáší určité úpravy. Prodlužuje se mandát nynější pětičlenné sestavy VV, ale jen kvůli případným zasedáním per rollam, respektive on-line formou.

Pokud jde o nahlášení uchazečů, během otevřené lhůty se kandidatury nezveřejňují. V momentu, kdy termín pro podání končí, je na rozhodnutí V, zda kandidáty zveřejní. Jejich finální zařazení rozhodne volební komise valné hromady OFS!

Vedení asociace se zabývalo také variantou on-line jednání valné hromady. Což předpokládá sice jednu budovu, ale s více místnostmi (třeba školu). Druhým předpokladem je propojení systémy teams či zoom.

Krajský fotbal začne 11. kolem

Rokycansko – Na vládní rozhodnutí o prodloužení lockdownu do 22. ledna musela zareagovat i sportovně technická komise krajského fotbalového svazu. Posunula výkop na 13. a 14. února s tím, že počítá při premiéře s 11. kolem. Odložené 9. a 10. dějství se přesouvá na konec podzimní termínové listiny (věřme, že ve druhé polovině března).

Jarní část soutěží by v tom případě startovala 18. kolem 3. a 4. dubna! V případě jakékoliv změny epidemiologického systému budou kluby informovány (myšleno je přeložení amatérských soutěží z PES 3 do PES 4).

STK kromě toho upozorňuje na termín možnosti změn hlášenkami do dvanácté hodiny 25. ledna.

Rokycany by mohly na Petřín a Mýto k sousedům na Senco

Rokycansko – Pokud to situace dovolí. Epidemické zaklínadlo je základní podmínkou pokračování fotbalových soutěží. Včetně těch republikových, kde původní výkop na sklonku ledna nemůže být dodržen.

Pozměněný návrh zatím zní na polovinu února. S tím, že by na pořadu bylo 11. kolo a týká se i divize A. V tom případě by se FC Rokycany vydaly na Petřín a Slavoj Mýto na Doubravku. O týden později má FC hostit Hvězdu Cheb a Mýto si to rozdá se Sedlčany.

Fotbalisté, pokud máte jubilanta, navrhněte ho na cenu dr. Jíry

Rokycansko – Fotbalové kluby okresu mají šanci na ocenění obětavých a dlouholetých činovníků ve svých oddílech! Asociace opět vyhlásila Cenu dr. Václava Jíry za rok 2020.

Vhodného uchazeče lze nahlásit do středy 27. ledna předsedovi OFS Václavu Havránkovi (602 661 173, e-mail vaclav.havranek@denik.cz). Výkonný výbor pak z kandidátů vybere jedno jméno na do 29. 1. 2021 ho nahlásí na krajský svaz. PKFS poté zvolí tři jména, která získají prestižní ocenění. (mah)