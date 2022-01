Ke konfrontaci s korunním princem krajského přeboru nastupovali domácí viditelně nažhaveni. Po zahřívací desetiminutovce se zblízka prosadil David Kroc (na podzim hostoval právě v Radnicích) a chvíli na to trefil šibenici z hranice šestnáctky Černý.

Ve 24. minutě už to bylo o tři branky. Vaščák pálil přesně z úhlu do protilehlého koutu svatyně gólmana Voláka. Rokycany byly při chuti, takže po centru z levé strany to měl Procházka se zakončením jednoduché – 4:0. Před poločasovým oddychem ještě rozvlnil síť Lehký utajenou ranou k tyči a účet úvodních 45 minut podtrhl mladý Janota.

Hned po obrátce rozjásal spoluhráče Titl a v 61. minutě se mezi střelce zapsal Valeš. Nová tvář v dresu FC, která je však odchovancem Rokycan a naposledy působila v plzeňské Rapidu. Devátou hořkou pilulku skousli Radničtí po nedorozumění brankáře s obráncem, což nemilosrdně potrestal znovu Janota.

Sestavu Rokycan dával tentokrát dohromady asistent Václav Procházka. V prvním půli určil složeni Bílek, Vaščák, Hereit, Rybař, Janota, Lehký, Holek, Glazer, Černý, Kroc, Procházka a po změn stran účinkovala jedenáctka Kubíček, Hereit, Rybař, Valeš, Ineman, Glazer (65. Zajíček), Plzák, Titl, Černý (65. Vaščák), Kroc (65. Janota), Holek (65. Lehký).

Další program Rokycan: hned ve středu od 18 hodin muži FC přivítají Tochovice, bojující v divizní skupině C.

Rokycany pak mají domluvené další přátelské zápasy včetně výjezdu do Karlových Varů.

Čtyřdenní soustředění FC je naplánované ve druhém únorovém víkendu a dějištěm se stane Úborsko u Klatov.