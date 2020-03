Vážení fotbaloví přátelé,

oslovuji vás s přáním, abyste se při dodržení všech nařízení úspěšně vyhýbali zákeřné nemoci, s níž bojuje už pár měsíců celý svět. Koronavirus stále hrozí a zdraví je nyní bezpochyby tou nejdůležitější veličinou. Přestože se nám po fotbale moc stýská…

Výkonný výbor OFS Rokycany a jeho odborné komise pečlivě sledují vývoj situace. Sportovně technický úsek řeší varianty, jak by mohlo vypadat pokračování okresních soutěží. Jsme však závislí na rozhodnutí státních orgánů a následném rozhodnutí FAČR. Náš verdikt musí být v kontextu s rozhodnutím Řídící komise fotbalu v Čechách a krajského svazu. Jedná se především o jednotný názor na postupy a sestupy.

Nejspravedlivější by bylo dohrání soutěží. Což by obnášelo posunutí závěru soutěží do konce června včetně sehrání odložených kol v týdnu. Při nižším počtu družstev dospělých (v přeboru dvanáct, v soutěži deset) by to nemusel být neřešitelný problém.

Ať bude rozhodnutí FAČR jakékoliv, předpokládám, že by bylo vhodné se společně sejít a společně si nastavit způsob, jak budeme postupovat. Reálně lze nějaké rozhodnutí FAČR očekávat před velikonočními svátky (zasedání je plánované na 7. 4.) v návaznosti na vládní stanovisko.

Čeká nás každopádně složité období, kdy každý bude muset řešit asi důležitější věci než je sport. Věřím ale, že o to víc se všichni budeme na fotbal těšit a budeme připraveni na složité období plné různých ústupků a omezení. Věřím, že to společně překonáme. Budu se těšit, až naše hřiště opět ožijí a místo nekonečných a málo pozitivních zpráv z médií se budeme radovat z gólů a pěkných akcí.

Držím Vám všem palce, udržujte si zdraví a optimismus,

Václav Havránek, předseda OFS Rokycany