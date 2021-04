Česko vs. Švýcarsko

Baráž o Euro 2022 v Anglii

1. zápas, dnes 16.00, Chomutov

odveta, 13. 4. 20.00, Thun

Očima kouče Karla Rady:

„V roli favorita je Švýcarsko a my se musíme připravit tak, abychom dokázali uspět. Chceme postoupit. Není to soupeř, který by se nedal porazit. Ale je to vyspělý tým, výběr komplexních hráček. Většina hráček hraje v dobrých zahraničních soutěžích. Mají nebezpečné střely ze střední vzdálenosti a brejky.“

Teď před ní stojí další náročný úkol, dovést národní tým na mistrovství Evropy. To se bude hrát příští rok v Anglii, zemi fotbalu zaslíbené, kde je navíc Svitková od loňského července doma.

„Myslím, že už jsem si tady zvykla. Dostávám se do dobré formy,“ usmála se rodačka z Plzně, která získala pár dnů po svých 25. narozeninách počtvrté v kariéře titul nejlepší fotbalistky Česka.

Žádné bujaré oslavy se ale nekonaly. „Jen jsme si volalis rodinou, oni si dali doma skleničku,“ doplnila Svitková.

Mezi muži získal stejnou trofej Tomáš Souček, který hraje také za West Ham. Potkáváte se v klubu?

Ani kdyby byla lepší doba, tak bychom se moc nepotkávali, protože West Ham má tři tréninková centra a oni jsou na jiném místě. Z toho jejich my jen odjíždíme autobusem na zápasy.

Ale předpokládám, že nějak v kontaktu jste?

Hned jak jsem přišla, tak mi napsal, že kdybych potřebovala pomoct, tak je tu pro mě. To od něj bylo moc milé. Teď jsme s Tomem v kontaktu aspoň přes instagram.

Vnímáte, že ho berou i v Anglii už jako vycházející hvězdu? Pomohl West Hamu k vzestupu.

Jojo, zrovna nedávno se holky bavily, že nechápou, jak se ten tým mohl tak vyšvihnout nahoru. Loni hráli o sestup a najednou hrají o evropské poháry. Jedna z nich zrovna říkala, že je to tím, že přišel Souček. Berou ho jako rozdílového hráče.

Zato ženskému týmu West Hamu se moc nedaří, bojujete o záchranu. Během necelého roku jste vystřídala tři trenéry, jak jste se s tím vypořádávala?

Nebylo to nic jednoduchého. Každý trenér po mně chtěl něco úplně jiného. Nakonec ten poslední mě teď staví na half-backa, což jsem v životě nehrála. Využívá moji levou nohu, která není moje silnější, takže v tom to bylo pro mě mnohem horší se adaptovat. Navíc sestava se furt točila. Já byla předtím sedm let ve Slavii, kde byla základní sestava celou dobu víceméně stejná.

K fotbalu ještě pořád zvládáte studovat dálkově vysokou školu?

Jojo, studuju on-line VŠE. Kolikrát přicházím na trénink a ještě mám v uších přednášku. Jsem hodně zaneprázdněná, po tréninku jdu taky hned domů. Některé dny se nemám ani kdy pobavit se spoluhráčkami.

Ale Tomáše Součka už jste dokonce trumfla. Anketu fotbalistka roku jste vyhrála už počtvrté…

Znamená to pro mě hodně, odmalička jsem tu anketu chtěla vyhrát. O to lepší je, že se mi to povedlo už počtvrté. A rozhodně to pro mě není konečná. Pořád na sobě budu makat, abych dokázala, že mi ten titul patří. I holky na sobě tvrdě pracují, hrají v dobrých klubech a posouvají se. Konkurence roste.

A teď máte před sebou společný cíl, postup přes Švýcarsko na Euro…

Jo. Každý ví, jak je to pro nás důležité. A doufám, že se podle toho taky připravil.

Na mistrovství Evropy by hrál český tým vůbec poprvé. Je to velká motivace?

Samozřejmě by bylo krásné přepsat historii a konečně se na šampionát dostat. Už několikrát k tomu bylo blízko, ale nevyšlo to. Dostaly jsme gól v poslední minutě nebo si daly vlastňák. Dělaly takové stupidní chyby, teď se soustředíme, abychom se toho vyvarovaly.

Jaké jsou Švýcarky jako soupeř?

Myslím, že nejtěžší z těch, co jsme mohly dostat. Snadné to nebude, ale my se nevzdáváme. Budeme to chtít ubojovat.

Je současný český tým silnější než v předchozích kvalifikacích?

Myslím, že se hlavně spolu sžíváme. Hrajeme takhle pospolu už delší dobu. Nejsou žádné velké výkyvy. Bohužel nám bude chybět zraněná kapitánka Lucka Voňková. Jinak bychom měly být komplet, i když většina holek prodělala covid-19, takže netuším, jak se to projevilo na jejich formě.