Rozhodli o tom delegáti valné hromady, jejímž dějištěm byla zasedačka Triana na nádvoří rokycanské radnice.

Chyběly čtyři oddíly

„Vážím si přístupu vedení města. Zejména pak starosty Václava Kočího, neboť jsme mohli využít prostory, v nichž šlo splnit náročná epidemiologická opatření,“ uvedl Havránek. Po vypršení funkčního období (na sklonku ledna) plnil roli zmocněnce pro významné jednání.

Pozvánky putovaly do všech 22 klubů. A v seznamu mandátové komise zůstaly jen čtyři volné řádky. Absentovaly oddíly Skomelna, Mirošova, Lhoty pod Radčem a Němčovic.

Výkonnému výboru OFS vypršelo čtyřleté období letos v lednu.

Vyplněné bylo aktivní činností pětičlenného týmu, který se kompletně zapojil do chodu odborných komisí a sekretariátu. Právě v tomto je Rokycansko specifické, neboť funkcionáři schází nejen v oddílech, ale i na okresní úrovni.

V hodnotící zprávě byl připomenutý kritický nedostatek rozhodčích. Nejzkušenější stárnou a mladší přibývají pomalu. Dva z nich pokračují po přihlášení v náborové akci FAČR, ovšem stále je to kriticky málo!

Pozitivněji lze hodnotit péči o mládež. S přebory starších i mladších žáků a pokud to situace umožňovala, také turnaji přípravek v obou věkových kategoriích.

Soutěže dospělých rozehrálo dvanáct, respektive deset družstev. Čekají, zda se povede dokončit alespoň polovinu sezony (plus jedno odvetné kolo) a reálně (pokud to situace dovolí) by to šlo od začátku září.

Notářův dohled

Drahou část valné hromady obstaraly volby. Nechyběl při nich notář.

Nejprve na post předsedy VV a navržena byla trojice Josef Kotnauer, Milan Krabec, Václav Havránek. V prvním kole nikdo neobdržel nadpoloviční většinu hlasů (Havránek osm, Krabec šest, Kotnauer čtyři), takže delegáti rozhodovali znovu. Opět ze všech uchazečů, přičemž Havránek získal devět, Krabec sedm a Kotnauer dva hlasy.

Na čtyři místa do výkonného výboru bylo nakonec pět jmen. Všech osmnáct zástupců oddílů se vyslovilo pro Kotnauera, šestnáct pro Václava Moulise, čtrnáct pro Zdeňka Bezděka, třináct pro Jiřího Šíšu a desetkrát byl zakroužkovaný Michal Multrus.

Do tříčlenné revizní komise chtěli právě tři lidé. Odsouhlaseni byli jednotlivě ve veřejném hlasování, takže na finance a další aktivity OFS budou dohlížet Vlastimil Sýkora, Petr Urx a Luboš Kašpar.