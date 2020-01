Hala gymnázia byla během víkendu dějištěm tří fotbalových turnajů mužů i mládeže.

Turnaj pořádaný v sobotu agenturou Tref To.

Sobotní konfrontace zahajovali benjamínci do osmi let. Mezi osmičkou družstev nechyběli domácí Kohouti, kteří utrpěli debakl 2:10 s děvčaty Viktorie Plzeň, ale zdolali Příbram 7:0 i Žižkov 3:1. Znamenalo to postup do semifinále, kde rokycanské naděje nestačily na Letnou (0:3) a v souboji o bronz ani na Beroun (2:7).