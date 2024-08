Ve druhém kole šesté ligy drželi Černičtí krok s rezervním týmem z Husových sadů do druhé půle. Po druhé žluté kartě byl vyloučen domácí Pipaš a následně se už Rokycanům podařilo skórovat.

„Rokycany byly lepší, aktivnější. Nám se sice dařilo jejich akce zastavovat, ale směrem dopředu se nám nedařilo. K tomu jsme prohrávali hodně osobních soubojů. Klíčový moment byla červená karta, následně se soupeř rychle prosadil. My jsme poté mohli srovnat, ale velkou šanci jsme neproměnili. Pak jsme ještě zariskovali, zkusili s tím něco udělat a dostali jsme dva góly," hodnotil duel trenér Černic Petr Smíšek, který vysvětloval, co zatím trápí jeho tým.

„Vstup do soutěže se nám nepovedl. Skřípe nám to zatím a hledáme se. Nedokážeme se srovnat s odchodem dvou hráčů, k tomu chybí ještě další tři. Musíme najít také způsob, jak zapracovat mladé kluky. Pro ně je to velký skok," řekl Smíšek.

Béčko Rokycan je naopak po postupu o ligu výše stoprocentní. „Byla to zasloužená výhra, jen jsme měli možná rozhodnout o něco dříve. Byli jsme ale celou dobu lepší, fotbalovější. Dlouhou dobu jsme se nedokázali prosadit, ale nakonec jsme si pomohli standardkou," řekl k zápasu trenér Rokycan Michal Veselý.

Další zápas odehraje béčko Rokycan v neděli od 17 hodin, kdy se střetne se Žákavou. Černice pak čeká v sobotu souboj od 17 hodin na hřišti Horažďovic.