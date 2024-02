„Utkání bych až na pár okamžiků zhodnotil celkem pozitivně. Soupeř byl velice kvalitní a vůbec se nedivím, že se pere o první příčky v krajském přeboru,“ chválil hráče Rapidu fotbalista Rokycan Jakub Janota. „Úvodních deset minut od nás nebylo úplně ideálních, pozdě jsme se posouvali a tím pádem pomaleji dostupovali hráče. Pak jsme to zlepšili, byli více agresivní a vstřelili gól. Ve zbytku poločasu jsme byli nebezpečnější a rychlejší v přechodové fázi, akorát nám chyběla efektivita v zakončení,“ popisoval obraz hry v prvním dějství.

Klatovy porazily Radnice. Hattrickem se blýskl Vyčichl, sekundoval mu Kortán

„Začátek druhé půle byl nahoru a dolů. Dali jsme gól, ale pak jsme v krátkém časovém úseku inkasovali dvě zbytečné branky. Soupeř se vzchopil a začal být nebezpečnější, s tím jsme se ale vypořádali zodpovědně,“ kvitoval Jakub Janota. A byl to právě on, který nahrál spoluhráči Davidu Krocovi na rozhodující branku. „Za asistenci jsem rád, ale makáme dál. Čeká nás v přípravě ještě dost kvalitních soupeřů, takže by bylo fajn se poučit z některých věcí a připravit se dobře na jarní část divize,“ dodal k hodnocení jednadvacetiletý Janota.

FC Rokycany – SK Rapid Plzeň 3:2 (góly: Pergl, Laubr, Kroc – Koranda, Řehoř).

K atraktivní konfrontaci se vyjádřil také jednaosmdesátiletý Jaromír Mysliveček, jeden ze tří trenérů Rapidu Plzeň. „Byl to výborný zápas ve vysokém tempu. Začali jsme dobře, tlačili se, ale soupeř poté srovnal hru, byl lepší a dal dvě branky. My jsme pak prostřídali sestavu a dokázali srovnat. V závěru utkání jsme sice inkasovali potřetí a prohráli, ale kluky musím pochválit, sehráli výborný zápas. Utkání v Rokycanech rozhodla větší zkušenost domácích hráčů, ale jsme na dobré cestě," říká fotbalový nestor a legenda nejen plzeňského Rapidu.

Zimní příprava 2024: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - SK Rapid Plzeň 3:2.      

Rokycanští fotbalisté sehrají nejbližší přípravné utkání v sobotu na hřišti Motorletu Praha (ČFL), Rapid se na umělé trávě v Písku představí proti Jiskře Třeboň, třetímu týmu podzimní fáze Jihočeského krajského přeboru.

